Actualitzat el 20/07/2017 a les 20:18h

L'Ajuntament de Palau implanta un nou pla per la poda de l'arbrat

Segueix les directrius del document "L'inventari i el pla de poda de l'arbrat viari del municipi", que ha elaborat Diputació de Barcelona | L'auró americà, catalpes i moreres representen el 80% de les espècies del municipi

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat per Junta de Govern local "L'inventari i el pla de poda de l'arbrat viari del municipi", que ha elaborat Diputació de Barcelona. Aquest pla permetrà fer un canvi important, passant de fer la poda de l'arbrat viari com s'havia fet fins ara, a fer una gestió de l'arbrat, adaptant el tipus i periodicitat de poda, a l'espècie, el seu estat fitosanitari i la seva ubicació.



L'objectiu final és promoure les actuacions que afavoreixen els arbres, des d'un punt de vista de creixement sa i vigorós de l'arbre i els facin compatibles amb el medi urbà, és a dir, que no molestin façanes d'edificis o cablejat. La poda de la campanya 2017/2018, ja incorporarà les noves directius del pla aprovat.



Enric Pousa, regidor de Medi Ambient del consistori de Santa Maria de Palautordera ha explicat que sorprèn l'escassa diversitat d'espècies arbòries que hi ha als carrers del municipi, "on gairebé el 80% de l'arbrat està representat per només tres espècies: auró americà, catalpes i moreres". Precisament, ha recalcat el regidor, aquesta baixa diversitat fa que els arbres es tornin més vulnerables, comportant un risc important davant l'aparició de plagues.



Un dels canvis més significatius del Pla és la reducció de la poda en brocada (eliminació total de la capçada de l'arbre) pels problemes que any rere any aquest tipus d'esporga provoquen als arbres com són brotades excessives, desequilibri entre les arrels i la part aèria, l'aparició massiva de paràsits i més possibilitats d'agafar malalties.