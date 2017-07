Els parcs naturals de les Terres de l’Ebre han recuperat després de sis anys el programa d’activitats lúdiques i educatives adreçades a escoles i instituts, entitats i població local i, a més, han reforçat els serveis d’informació al visitant. En este sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la prestació dels serveis d’informació i educació ambiental als parcs de la seva competència per un import de 2,5 milions fins al 2019.Concretament, el Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l’Ebre invertiran 284.000 euros anuals en millorar la informació al visitant i en l’organització de més de mig miler d’activitats educatives i interpretatives cada any.D’una banda, el nou programa local d’educació ambiental dissenyat al Parc Natural del Delta de l’Ebred’un dia i de mitja jornada adreçades a alumnes d’escoles i instituts, i també a entitats i població local. Preveu itineraris pel Delta, el riu Ebre, la platja, els arrossars, les basses per a la descoberta del seu patrimoni natural i la seua fauna. També xerrades i tallers al centre, sobre tortugues, peixos, ocells i altres espècies autòctones.A més, durant tot l’any, s’amplien els horaris dels centres d’informació Ecomuseu i Casa de Fusta, ubicats a Deltebre i Poblenou del Delta (Amposta), respectivament:· Gener, febrer, novembre i desembre: de 10 -13 h· Març, abril, maig, juny: de 10 -13 i de 15 a 18 h· Juliol, agost, setembre: de 10 a 13 i de 16 a 18 h· Octubre: de 10 a 13 i de 15 a 17 hPer la seua banda, als Ports l’oferta d’activitats d’educació ambiental comprèn més de 265 accions cada any per a escolars, entitats i població local, de dia complet i de mig dia, que inclou activitats a l’aula, sortides a la natura, tallers, senderisme interpretatiu, sortides temàtiques, xerrades i jocs al voltant del paisatge, la vegetació, el clima, l’energia, l’aigua, la contaminació, el reciclatge, la geologia, l’edafologia, antropologia, o ecosistemes, entre altres temes.Per exemple, inclou itineraris pel parc per descobrir la singularitat dels boscos, la fauna, el riu Sénia, els masos i les activitats humanes al parc, i la seva geologia, entre altres. També ha previst xerrades i tallers al centre, que incidiran sobre la biodiversitat als Ports, les plantes, els ocells, els animals salvatges i amenaçats, les fagedes, la vida als masos, i els pobles de muntanya.També es faran visites als centres interpretatius del Parc, la ruta de la mel, rutes per la vall de la Jepa, la Fontcalda i la via verda, el mas de la Corretja, la punta de l’Esterrossall, i el balcó de la Terra Alta. El llistat d’activitats. Les activitats d’educació ambiental del Parc Natural dels Ports a les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta estaran operatives, previsiblement, a partir de finals d’octubre de 2017.Pel que fa als horaris dels centres de visitants, també s’ampliaran a Roquetes, la Sénia i Prat de Compte, de manera que s’oferirà este servei de la següent manera:· Estiu (de 15 de juny a 15 de setembre), Setmana Santa i ponts: de dimarts a dissabte de 9:30 a 13:30 h i de 17 a 19 h, i diumenges de 9:30 a 13:30 h.· Resta de l’any: divendres de 17 a 19 h, dissabtes de 9:30 a 13:30 i de 17 a 19 hi diumenges de 9:30 a 13:30 h. Tancat el gener, febrer i segona quinzena de desembre.