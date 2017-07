Territori Redacció | Actualitzat el 17/07/2017 a les 17:57h

Volen que la via verda aprofiti les infraestructures per reduir-ne l’impacte agrari

Unió de Pagesos està preocupada per les possibles afectacions a la plana agrícola dels municipis de Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries | Demà, el ple de la Diputació de Girona té previst aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments afectats