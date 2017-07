Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Foto: Aigüestortes

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí - Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser participaran fins al 2019 en el projecte europeu Green amb el propòsit de potenciar la col·laboració entre els diversos espais naturals al llarg de tot el massís dels Pirineus.La diversitat de figures de protecció, espais naturals i administracions implicades al llarg del territori que abasta el massís dels Pirineus ha fet necessària la col·laboració entre les diverses regions per tal de garantir una estratègia comuna en l'abordatge de la preservació de la biodiversitat i singularitat d'aquesta àrea.La idea principal és, per tant, la creació d'una xarxa que permeti "coordinar una estratègia eficient i comuna en la preservació i millora de la biodiversitat d'aquesta àrea" ha assegurat la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.Així, es treballarà per millorar el coneixement de llacs i estanys dels Pirineus mitjançant l'observació de l'impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat de les zones humides d'aquesta àrea específica, recuperant i restaurant medis torbosos i difonent el patrimoni excepcional.Pel que fa als mitjans agrícoles, s'estudiarà la conservació de la biodiversitat de manera global, per al manteniment de l'equilibri ecològic. Els socis restauraran hàbitats afavorint les activitats agrícoles i ramaderes.El projecte, compta amb un pressupost global de 2 milions d'euros, cofinançats al 65% per fons FEDER, mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra ( POCTEFA 2014-2020 ) programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els diferents Estats.En aquest marc, la Generalitat aportarà prop de 268.000 euros, dels quals recuperarà el 65%. A més de la Generalitat, formen part del projecte 16 socis més, vinculats a espais naturals de la zona del Pirineu d'Aragó, Navarra, País Basc, França i Andorra.