El riu Ter, aquest dimarts matí al seu pas per Roda de Ter. Foto: Josep M. Costa

La Taula del Ter ha tancat avui a Girona un acord perquè l'any 2028 el transvasament cap a Barcelona no superi el 30% del cabal del riu. Han fet falta fins a 14 reunions de treball i mig any de diàleg per arribar a aquest punt, des que la taula es va crear el desembre del 2016. Tal com s'informa a l'ACN, la reducció de l'aportació cap a l'àrea metropolitana, que actualment té un màxim de 166 hectòmetres cúbics anuals, es farà en tres fases i de manera progressiva.Una de les obres que més destaca dins les que s'executaran és l'ampliació de la dessaladora de Blanes, que quadruplicarà la capacitat de tractament que té actualment. Josep Rull, conseller de Territori, considera que amb aquest acord es pot començar a revertir una situació "incomprensible i injusta" que durant 4 anys ha suposat un greuge per la conca del riu Ter.Generalitat, ajuntaments, regants i ecologistes s'han compromès a l'acord i li han posat xifres. L'any 2028 l'aportació no pot superar el 30% del cabal que porti el Ter i com a màxim s'ha de situar en 90 hectòmetres cúbics anuals. El conseller de Territori ha destacat segons l'ACN que actualment l'aigua que s'envia cap a Barcelona suposa "el 70% del cabal del Ter" i que l'acord suposa "invertir termes".La reducció del transvasament es farà de manera progressiva des del 2018 i fins al 2028:-La primera fase (2018-2022) farà que es redueixi l'aportació del Ter fins als 140 hectòmetres cúbics de mitjana. Dins de les mesures en aquest període destaca les de re injectar aigua reutilitzada al riu Llobregat i ampliar la potabilitzadora d'Abrera.-La segona fase (2023-2027) reduirà l'aportació a uns 90 hectòmetres cúbics de mitjana i sobretot s'aconseguirà gràcies a l'ampliació de la dessaladora de la Tordera.-La tercera i última fase (2028 en endavant) ja tindrà com a aportació mitjana el 30% del cabal, tal com recull l'acord de la Taula del Ter.Josep Rull ha destacat la "generositat" de totes les parts per posar-se d'acord, ja que considera que "els punts de partida eren molt diferents i estaven molt allunyats, però avui ens hem trobat davant un dia històric". Des del Govern, s'emetran dues resolucions al respecte: la primera que recollirà l'acord solemne per al retorn dels cabals i una segona que sortirà entre setembre i octubre amb les inversions a dur a terme en els propers 10 anys.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit que l'important és que l'acord "no és un brindis al sol", ja que s'hi recullen les actuacions i inversions a dur a terme. El president de l'entitat Aigua És Vida, Pau Masramon, ha destacat que el pacte és "una fita històrica" per la salvaguarda del riu i ha recordat que es mantindran amatents per assegurar que es compleixin els compromisos. Per la seva banda, el vicepresident de Medi ambient de l'àrea metropolitana Eloi Badia, ha declarat que es tracta d'"un pacte de país, perquè afecta més de 5 milions de persones que beuen aigua del riu". Ha acabat dient que un millor Ter "també implica un millor Llobregat, un millor Besòs i un millor Tordera."