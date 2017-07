La doctora Sandra Díaz. Foto: Universitat de Còrdova.

Base de dades global de plantes

Líder en iniciatives internacionals de recerca en els àmbits de biodiversitat, canvi ambiental global i ecosistemes, Sandra Díaz ha dirigit grups de científics de diferents països i orígens. Una de les seves contribucions d’èxit (juntament amb un petit nombre de col·legues) ha estat el desenvolupament de TRY, la base de dades comuna dels caràcters funcionals de les plantes més gran de la història a escala mundial. És la fundadora i presidenta de Nucli DiverSus, una xarxa interdisciplinària que duu a terme investigació primària i síntesi sobre la biodiversitat i la sostenibilitat, amb èmfasi a l’Amèrica Llatina i projecció global.

Compta, a més, amb nombrosos premis nacionals i internacionals, com ara el Premi Nobel de la Pau atorgat el 1997 al Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic en què treballava. També pertany a acadèmies nacionals de ciències de diversos països, com ara les Acadèmies Nacionals de Ciències dels Estats Units i de França.

És reconeguda pel lideratge d’iniciatives internacionals en biodiversitat i canvi ambiental global. En aquest sentit, va treballar al Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) entre 1994 i 2007, i va ser una de les autores líders del projecte Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (Millenium Ecosystem Assessment). També ha estat un membre prominent del Comitè de Ciències de DIVERSITAS i desenvolupa funcions de lideratge a la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES).

Reconeixement als líders de l’ecologia

La Generalitat va crear el Premi Ramon Margalef d’Ecologia l’any 2004 per reconèixer aquelles persones d’arreu del món que destaquen en el conreu de la ciència ecològica. El guardó honora la memòria del professor Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), considerat un dels màxims exponents mundials, reconegut per la seva contribució en la tasca científica i intel·lectual en el camp de l'ecologia moderna.

Institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques i altres institucions de finalitat anàloga, presenten cada any candidatures al guardó, dotat amb vuitanta mil euros i una obra d’art en memòria de Ramon Margalef. Es tracta del guardó més important que atorga la Generalitat, juntament amb el Premi Internacional Catalunya.

En edicions anteriors, han estat premiats els científics Paul Dayton, John Lawton, Harold Mooney, Daniel Pauly, Paul Ehrlich, Simon Levin, Juan Carlos Castilla, Daniel Simberloff, Sallie Chisholm, David Tilman, Robert E. Ricklefs i, l’any passat, Josep Peñuelas.

El jurat del Premi Ramon Margalef d’Ecologia ha acordat concedir el tretzè guardó a la doctora argentina Sandra Myrna Díaz , reconeguda investigadora experta en l’estudi de l’impacte del canvi ambiental global sobre la biodiversitat regional dels ecosistemes vegetals.Considerada una de les científiques més influents del món, el jurat ha reconegut “el seu paper protagonista i pioner en el desenvolupament teòric i la implementació pràctica del concepte de diversitat funcional”, així com “les eines que ha desenvolupat per a la implementació metodològica del concepte i la seva aplicació empírica”. D'aquesta manera, el jurat premia la seva contribució a l’avanç de l'ecologia fonamental, i la considera una de les millors expertes mundials en la matèria. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc aquesta tardor, a Barcelona.Sandra Díaz és doctora en ciències biològiques (cum laude) el 1989 a la Universitat Nacional de Córdoba. Des de 1994 és professora a aquesta Universitat i investigadora superior del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques a l’Institut Multidisciplinari de Biologia Vegetal (IMBIV) de la Universitat i el CONICET. També treballa en el Comitè de Ciències de la Terra del Futur, la iniciativa integrada del Consell Internacional per a la Ciència (ICSU) i co-presideix l’Avaluació Global sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES).