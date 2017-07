Proposta 1 Aquesta primera opció manté l'arbrat actual i proposa l'ampliació d'un metre d'amplada als dos costats de la vorera; el manteniment d'un carril destinat a càrrega i descàrrega, contenidors i zona blava a la zona imparell; la il·luminació per sota la capçada dels arbres; la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d'altura.

La primera proposta és l'única que manté la zona blava. Foto: Aj. de Vic

Proposta 2 La segona opció també manté l'arbrat actual i amplia dos metres l'amplada de les voreres en ambdós costats; se suprimeix l'aparcament mantenint zones de càrregues i descàrregues i els contenidors amb encaixos a les dues voreres; la il·luminació per sota la capçada dels arbres i la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d'altura.

La segona opció elimina els aparcaments i amplia la vorera 2 metres. Foto: Aj. de Vic

Proposta 3 La tercera opció aposta per la substitució de l'arbrat actual amb una espècie de fulla caduca i amplia dos metres l'amplada de les voreres en ambdós costats; se suprimeix l'aparcament mantenint zones de càrregues i descàrregues i els contenidors amb encaixos a les dues voreres; la il·luminació per fanal alt en la línia dels nous arbres i la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d'altura.

La tercera opció també elimina els aparcaments i amplia la vorera 2 metres. Foto: Aj. de Vic

Aquesta setmana s'ha posat en marxa la votació popular on la ciutadania de Vic pot manifestar la seva opinió entre les tres propostes d'urbanització del carrer Verdaguer . Una d'aquestes opcions (la 3) comporta la tala d'arbres i les reaccions no s'han fet esperar. Ha nascut la Plataforma en defensa dels arbres del carrer Verdaguer.En un comunicat, la plataforma remarca, entre altres, que els arbres estan sans, les seves arrels no suposen cap perill per la nova pavimentació, ajuden a regular les temperatures (tan a l'estiu com a l'hivern), filtren contaminants i redueixen sorolls. En aquest sentit, apunten que "els arbres són part del patrimoni de la ciutat".La tala d'arbres ja va portar cua durant les obres de la rambla Hospital, on una vintena de persones van aconseguir aturar la tala durant unes hores. Ara, la defensa dels arbres s'ha traslladat al carrer Verdaguer, on una de les opcions implica la tala i la substitució per arbres nous. Aquestes són les tres opcions:A la votació sobre els projectes hi poden participar totes aquelles persones majors de 16 anys empadronades a Vic, i també els comerciants i treballadors del carrer de Jacint Verdaguer o plaça de l'Estació, visquin o no a la capital osonenca. Es pot participar fins al 23 de juliol a través de la web del consistori o bé presencialment a l'Oficina de Turisme o a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Remei.La participació en aquesta votació serà ponderada. La ciutadania empadronada a Vic i els treballadors i comerciants inscrits rebran 1 punt, mentre que la participació de les persones empadronades al carrer Jacint Verdaguer o a la plaça de l'Estació, així com dels propietaris dels edificis o locals d'aquesta zona valdrà 2 punts.

