Imatge de les plaques ja instal·lades sobre l'edifici de la Policia Municipal d'Olot Foto: Aj. Olot.

L’Ajuntament d’Olot acaba de col·locar la primera instal·lació d’energia solarfotovoltaica per a l’autoconsum en un edifici municipal. Consta de 17 panells solars que s’han situat damunt de l’edifici de la Policia Municipal i ha costat 14.000 euros.La instal·lació transforma l’energia del sol en elèctrica que s’injecta directament a laxarxa elèctrica dels edificis de l’Ajuntament i la policia. El del consistori olotíté un funcionament diürn i el de la Policia Municipal, a més, funciona les 24 hores deldia i els 365 dies a l’any, fet que permet consumir tota l’energia produïda i, per tant,sense generar abocaments d’excedents a la xarxa.La instal·lació permet visualitzar les dades de producció mitjançant un equip informàtico bé directament des d’un smartphone. Les plaques fotovoltaiques tenen una vida útilde més de 25 anys i aquestes instal·lacions requereixen un mínim de manteniment.S’estima una producció anual de 5.800 kWh, la qual cosa permetrà un estalvi de1.200€ l’any en la factura elèctrica i alhora permetrà reduir les seves emissions de CO2en 2,8 tones anuals.Aquesta actuació, recollida en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible d’Olot, segueixen la mateixa línia de les polítiques endegades per l’actual Govern Municipal dedivulgar, fomentar i implementar les energies renovables i l’estalvi energètic a la ciutatd’Olot.