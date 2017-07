Flora i Fauna Redacció | Actualitzat el 12/07/2017 a les 12:49h

Els pagesos de Girona volen que s'allargui en el temps la caça del senglar

Unió de Pagesos reclama que es prenguin mesures excepcionals per retornar la densitat de senglars a un nivell compatible amb la capacitat de càrrega de l’entorn

Unió de Pagesos va interposar la darrera setmana un recurs d’alçada contra la resolució d’1 de juny de 2017, per la qual es declaraven diverses zones d’emergència cinegètica a la demarcació de Girona. Està previst que l’emergència deixi de ser vigent el setembre vinent, amb l’inici de la temporada de caça, però el sindicat demana que l’emergència continuï activa fins que la densitat de la població de senglars se situï sota del llindar fixat per llei (8 senglars/km2).



El sindicat ha interpel·lat l’Administració perquè prengui mesures excepcionals per retornar la densitat de senglars a un nivell compatible amb la capacitat de càrrega de l’entorn i evitar, així, que aquesta representi un perjudici per a les persones, l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça. Manté que, fins que no s’hagi assolit aquest objectiu, l’emergència ha de continuar vigent.



Unió de Pagesos insisteix en la necessitat de la posada en marxa del Pla especial de control del senglar, inclòs en el nou Pla de prevenció de danys i riscos originats per la fauna cinegètica. El Pla implica la creació d’un òrgan de coordinació amb els actors del territori per concretar-ne les mesures i endegar-lo amb la participació dels sectors afectats per la sobrepoblació de senglars.