Cobertura de punts de recàrrega, actual i previst pel 2018 Foto: Plataforma Live

La recentment creada “Aliança de Municipis per a la Interoperabilitat” de les xarxes públiques de recàrrega de vehicles elèctrics permet que qualsevol usuari pugui accedir a qualsevol punt de recàrrega municipal de Catalunya fent servir qualsevol targeta emesa pels ajuntaments de la Aliança. Amb aquesta mesura es facilita que els cotxes elèctrics que ja corren per les carreteres puguin gaudir d’una mobilitat plena i que els usuaris deixin d’acumular targetes per carregar a les diferents instal·lacions promogudes pels municipis de Catalunya.Aquesta iniciativa, promoguda per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), dins de les accions del Pla PIRVEC, Pla Estratègic per al Desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric a Catalunya, ha estat possible gràcies a la col·laboració de les xarxes de recàrrega dels municipis de Barcelona, Reus, Lleida, Girona, Amposta, Cambrils, Cabrera de Mar i la xarxa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.Properament s’incorporaran a la Aliança altres municipis amb instal·lacions de recàrrega ja existents i aquelles que es posaran en servei gràcies a les ajudes del Pla PIRVEC, que preveu completar una xarxa de fins a 100 estacions de recàrrega ràpida el proper any 2018. D’aquesta manera, qualsevol ciutadà disposarà d’un punt de càrrega ràpida a menys de 25 quilòmetres.Al 2009, la Plataforma LIVE va definir la primera especificació tècnica i va emetre les primeres targetes de Vehicle Elèctric, amb les que s’accedia als primers punts instal·lats a la ciutat de Barcelona. Tot seguit, altres municipis i operadors privats, així com el propi ICAEN, van adoptar aquesta especificació que ara constitueix el principal element de interoperabilitat de la Aliança.Gràcies al impuls derivat de les subvencions del Pla PIRVEC, en finalitzar el 2017, Catalunya disposarà de 42 estacions de recàrrega ràpida que permeten recarregar qualsevol vehicle elèctric uns 120km d’autonomia en menys de 30’. Així, els usuaris no quedaran limitats a les zones més poblades, sinó que podran circular per tot Catalunya.Per aquest motiu, la “Aliança municipal per a la Interoperabilitat” esdevé una acció estratègica per a coordinar de manera extensiva la oferta de serveis de recàrrega publica, simplificant la operativa per als conductors. Fins ara, els usuaris que carregaven en diversos municipis havien de tramitar una nova targeta cada cop que feien la primera càrrega, el que limitava involuntàriament l’accessibilitat real a les diferents xarxes de recàrrega.Tot i que aquesta Aliança ja està constituïda, ara mateix cal habilitar progressivament les targetes per a tots els municipis, el que portarà uns dies d’implantació i proves, fins que tot aquest procés sigui automàtic. També s’està desenvolupant una App al mòbil que permetrà accedir als punts de càrrega mitjançant codis QR, sense necessitat de disposar físicament de cap targeta. Alguns municipis ja estan assajant aquest sistema de identificació. Des de LIVE estarem alerta de les novetats d’aquesta iniciativa i, com de costum, us anirem informant de les novetats tant bon punt surtin.