Presentació de la nova empresa WeBatt Energia Foto: ACN

Les empreses garrotxines Bassols i Wattia Innova han creat una nova companyia dedicada a la instal·lació de bateries intel·ligents per a ús domèstic. L'objectiu és que les distribueixin a tot l'Estat i fomenti l'autoconsum energètic a les llars. Ho farà gràcies a l'acord assolit amb l'empresa alemanya Sonne Batterie, líder mundial en la fabricació d'aquest tipus d'instal·lacions.Els promotors del projecte preveuen instal·lar 50 equips a tot Catalunya abans d'acabar l'any. El sistema permet estalviar fins a un 80% del cost energètic amb l'emmagatzematge de l'energia solar a través de plaques fotovoltaiques. A més, tenen una vida útil de 27 anys sense manteniment.Segons ha explicat el conseller delegat de WeBatt, Franc Comino, els aparells permeten emmagatzemar a casa l'energia solar captada a través de plaques fotovoltaiques. Un sistema que permet un estalvi del 80% del cost de l'energia. A més, fomenten un ús eficient i responsable de l'energia perquè permeten utilitzar-la quan es necessita. El sistema es dirigeix inicialment a cases unifamiliars però té la voluntat d'obrir-se a comunitats de veïns. Requereix d'una inversió inicial al voltant dels 15.000 euros a recuperar en un termini de 15 anys.Per la seva banda, el president de la nova empresa, Tomàs Feliu, ha insistit en la "funció social" de la iniciativa i "el valor afegit que suposa que els propis ciutadans siguin conscients i responsables de l'eficiència energètica per fer un món millor". Bassols Energia és una empresa comercialitzadora d'energia elèctrica creada l'any 200. Forma part del grup empresarial Bassols, que va iniciar la seva activitat elèctrica l'any 1905. Juntament amb Wattia, La Fageda, LC Paper i Sigma, forma part de la Locomotora Energètica de la Garrotxa, una agrupació d’empreses i entitats públiques que treballen per assolir la generació de CO2 zero a llarg termini.També amb seu a Olot, Wattia Innova es dedica a l'eficiència energètica als sectors industrial i terciari. Està especialitzada en l'automatització d'habitatges i edificis. En col·laboració amb l’administració pública, ha desenvolupat l’Illa Energètica, una iniciativa pionera a Espanya que, ubicada al centre d’Olot.