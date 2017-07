Karma Peiró, directora de NacióDigital. Foto: Adrià Costa

NacióDigital desenvolupa l'eina Screple per visualitzar dades. Foto: Adrià Costa

Luís Collado, director d'Aliances Estratègiques de Google Espanya i Portugal. Foto: Adrià Costa

Juan Cía, d'«El Confidencial», a l'acte a l'Àntiga Fàbrica Estrella Damm. Foto: Adrià Costa

Ponència d'Enrique Dans a l'acte «Innovació als mitjans digitals» a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Foto: Adrià Costa

desenvolupa des de fa uns mesos una eina de visualització de dades finançada per Google en el marc de la Digital News Initiative . Aquest dijous, per mostrar l'evolució del projecte, ha organitzat un acte a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona realitzat amb el suport de Cellnex . També s'ha anunciat oficialment ques'ha convertit en el primer mitjà en català a formar part del Google Play Quiosc La directora Karma Peiró i Jordi Font, director de Negoci i Estratègia dehan estat els encarregats de donar la benvinguda a l'acte que ha aplegat un centenar de persones entre polítics, periodistes i representants d'agències i empreses a l'emblemàtic recinte del carrer Rosselló. L'esdeveniment, a banda de la presentació de projecte desenvolupat pel diari, també ha comptat amb les intervencions de José Luís Collado, director d’Aliances Estratègiques de Google Espanya & Portugal; Juan Cía, responsable de producte mòbil d' El Confidencial –un altre mitjà finançat per la Digital News Initiative de Google- i una conferència a càrrec del consultor tecnològic Enrique Dans.José Manuel Gutiérrez, director de Nous Formats de, ha presentat els primers resultats de l'Screple, l'eina de visualització de dades que s'està desenvolupant.va optar a la convocatòria de Digital News Initiative l’any passat i el projecte va ser triat entre més de 850 mitjans europeus, l’únic de la seva categoria en català.Screple entrarà en funcionament a finals del 2017 i serà una eina integrada en el gestor de continguts del mitjà, que facilitarà als periodistes el disseny de gràfics de dades i mapes de Catalunya i d'arreu del món per complementar les notícies. El resultat serà un format responsive pensat per als mòbils i de codi obert perquè pugui ser adaptat a altres projectes comunicatius.L'acte a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha servit per conèixer l'abast de la Digital News Initiative, una iniciativa iniciada fa tres anys per Google i que ha obert la porta perquè molts mitjans europeus puguin innovar i apostar pel periodisme dels pròxims anys en format digital.Ho ha explicat Luís Collado, director d'Aliances Estratègiques de Google Espanya i Portugal. Amb tres rondes preveuen finançar projectes per valor de 150 milions d'euros amb l'objectiu de crear nous continguts on line, noves audiències de digitals i nous models de negoci. També ha donat la benvinguda a NacióDigital, com el primer mitjà català que ha entrat a formar part de l’aplicació Google Play Quiosc Un dels mitjans estatals que també han entrat en la darrera ronda de finançament de la Digital News Initiative és El Confidencial. Juan Cía, responsable de producte mòbil, ha presentat Punto, el projecte que estan desenvolupant. Es tracta del primer agregador de notícies que neix dels mitjans natius digitals i que competirà i superarà amb eines existents com Flipboard o News Republic.Enrique Dans, investigador, divulgador i consultor d’innovació tecnològica, estudia com afecta la tecnologia sobre les persones, les empreses i la societat. A l'acte organitzat perha presentat la ponència “Transformació digital: o et renoves o caduques” on ha destacat que els canvis als mitjans van molt més enllà del fet de la transició del paper a la pantalla.“Les companyies han vist que els canvis han afectat profundament el seu model de negoci”, ha destacat. En aquest sentit assenyala que les transformacions afecten a la manera com els mitjans es relacionen amb els usuaris, al desenvolupament intern de l'activitat i també al negoci. Tanmateix, Dans considera que tot plegat no és una qüestió tecnològica sinó de lideratge. “Som suficient digitals per plantejar-nos la transformació dels nostres mitjans?”, es pregunta.