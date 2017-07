La platja Sant Sebastià, poc després d'un temporal, el passat hivern Foto: Aleix Ramírez

Les sis platges de Sitges més perjudicades pels temporals d’hivern; Bassa Rodona, l’Estanyol, Riera Xica, Terramar, Sant Sebastià i Aiguadolç; recuperaran durant els propers dies l’espai perdut amb una aportació de sorra d’uns 42.000 m3.Aquesta sorra procedeix, en gran part, de la bocana de Port Ginesta i ja s’ha aplicat a les platges de la Bassa Rodona i l’Estanyol com Riera Xica. En els propers dies, les dragues es traslladaran a la resta de platges.Les embarcacions són visibles a 200 metres de les platges. Mentre durin els treballs, els usuaris de les platges on es realitzen les aportacions trobaran el perímetre de treball tancat i no podran accedir a la sorra i al bany.