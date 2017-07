Els gossos fan sortir els senglars de l´amagatall i els posen al punt de mira dels caçadors. Foto: Marina Lopez / ACN

El Govern ha donat llum verda avui a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de la llei de caça, que correspondrà elaborar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Una llei pròpia de caça de Catalunya amb especial atenció als equilibris entre diferents activitats i a la prevenció i mitigació de riscos i perjudicis originats per les sobrepoblacions d’algunes espècies cinegètiques. Aquesta nova normativa es vol elaborar amb el consens i la participació dels principals sectors implicats en relació amb la fauna cinegètica.L’informe preliminar aprovat per l’Executiu deixa clar que Catalunya té competència exclusiva en matèria de planificació i regulació de la caça. Des que es va aprovar la Llei estatal 1/1970, fa 47 anys, ha variat substancialment la situació social i econòmica del país amb una estructura i realitat més urbanes. Aquesta Llei, feta en un moment predemocràtic, ha quedat antiquada i desfasada amb la realitat social i mediambiental de Catalunya.La nova llei s’emmarca en eli els riscos originats per la fauna cinegètica que desenvolupa el Departament d’Agricultura, que té com a objectiu establir un nou marc legal, administratiu i operatiu per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques. Es tracta de prevenir i controlar de manera eficient i sostenible els danys que generen, i l’elaboració de la nova Llei és una de les millores del marc legal previstes en el Pla.L’objectiu és assolir un grau òptim d’equilibri entre la propietat dels terrenys cinegètics, les activitats econòmiques que es duen a terme en aquests terrenys i la pròpia activitat de la caça. La nova legislació preveu millorar la formació dels caçadors per garantir que la caça sigui més sostenible i segura, promoure la carn de caça amb garanties de qualitat i seguretat i disposar d’un règim d’infraccions i sancions que s’ajusti a la realitat actual.La llei de caça de Catalunya ha de ser un element que contribueixi a la gestió sostenible dels ecosistemes i a l’equilibri territorial. Ha de tenir en compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania i ha d’esdevenir un veritable motor de dinamització i d’orientació dels sectors econòmics i del desenvolupament rural i de muntanya.També, la nova normativa ha d’explorar i implantar nous models i formes de fer per resoldre els problemes específics de zones de muntanya, dels conreus competitius o de les zones urbanes i suburbanes, entre d’altres. I, tot això, respectant i valoritzant l’activitat tradicional de la caça, en harmonia amb la resta d’activitats al medi i la sostenibilitat ambiental.La memòria preliminar aprovada pel Govern avui detalla i valora de manera positiva els principals impactes econòmics, socials i ambientals que generarà tenir una nova llei de caça pròpia a Catalunya.