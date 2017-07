Font de Vilarjoan. Foto: CIC Moià

L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), està realitzant una actualització i ampliació de l'inventari de les fonts arreu de Catalunya. Tot i que aquest fons documental ja compta amb més de 4.000 entrades, encara hi ha nombroses fonts a molts indrets del territori pendents d'identificar.Per aquest motiu, des de l'Agència volen convidar el conjunt dels ciutadans i especialment la gent del territori, que és qui en té un coneixement més acurat, a participar en la identificació de les fonts de Catalunya, per a sumar més i millor informació en aquest inventari. Per això, plantegen la col·laboració en què caldrà aportar un seguit d'informacions:1. Topònim, nom amb la qual es coneix la font2. Coordenades:UTM X (ETRS89)UMT Y (ETRS89)3. Municipi4. Més informació (si se'n disposa):a. Usos de l'aigua?b. Existeix fauna al voltant? Quina?c. Flora? Quina?d. Disposeu d'analítiques?5. Fotografia de la font aportadaSi disposeu d'informació de fonts que conegueu cal que envieu la informació omplint el document adjunt (vegeu-lo aquí sota mateix) a la següent adreça de correu electrònic: bdh.aca@gencat.cat , amb el títol FONTS CATALUNYA.

Document fitxa de la font