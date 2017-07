van tractar el tema de l'imminent tancament de l'abocador de Vacamorta desprès que el conseller de Territori i Sostenibilitat signés aquell 21 de novembre la Resolució per a la suspensió de l'entrada de nous residus a l'abocador. 1 de desembre de 2014 l'Ajuntament de Cruïlles, la PAAC i el CEPA-EdCdesprès que el conseller de Territori i Sostenibilitat signés aquell 21 de novembre la Resolució per a la suspensió de l'entrada de nous residus a l'abocador.

Ajuntament i ecologistes s'han posat d'acord per a engegar la diagnosi del projecte i el calendari que permetin iniciar les tasques de buidatge i transport dels residus a un altre emplaçament. Foto: Xavier Borràs

Ja aleshores, segons les dades de què es disposava sobre l’abocador de Vacamorta, es constatava que:

• Conté una gran diversitat de residus i contaminants, alguns d’ells tòxics.

• Es constata com els contaminants abocats no estan adequadament confinats, per la qual cosa escapen i es dispersen a l’exterior del recinte, contaminant sòl, aigua i atmosfera.

• La presència d’aquests contaminants, tant al sòl, com a l’aigua lixiviada o a les emanacions gasoses, suposen un risc per a la salut humana i per al medi ambient, així com una pèrdua de qualitat de vida dels veïns.

• La solució del buidatge de l’abocador sembla la més adequada i viable, d’acord amb les dades disponibles, les característiques del lloc, les seves deficiències de gestió, els usos urbanístics i el cost eficiència.

• Aquest procés haurà de tenir en compte els condicionants i impactes socials, els indicadors ecològics i impactes ambientals, els costos de finançament, els impactes econòmics indirectes i el cost eficiència de les tècniques, i la sostenibilitat de l’acció.

Una, del passat 22 de juny de 2017, desestima tots els recursos presentats posteriors a la Sentència del 14 de febrer de 204 per part de la Generalitat de Catalunya i l’empresa gestora de l’abocador privat (Recuperació de Pedreres SL). El Tribunal expressa nítidament que no hi ha cap impediment tècnic ni material, ni de cap tipus d’ordre per donar compliment a la Sentència de 14 de febrer de 2014. En la Resolució, el Tribunal afirma que després de 3 anys de sentència ferma, la Generalitat no ha posat en coneixement del Tribunal ni “una sola actuación enderezada a retirar ni una mísera toneladas de los millones que se vertieron en un depósito desprovisto ya de cobertura alguna.”La Resolució del Tribunal manifesta que l’Ajuntament té dret a demanar l’execució de la Sentència i que totes les accions legals que tant la Generalitat com Recuperació de Pedreres, SL han formulat posteriors a la Sentència són simples tàctiques dilatòries i de mala fe.El Tribunal critica intensament que la Generalitat s’hagi escudat en dictàmens de col·legis professionals, quan en realitat no deixen de ser de facultatius individuals d’aquests col·legis, els quals arriben a afirmar que la millor forma de complir la sentència es continuar abocant residus, el que suggereix visions allunyades d’un estat de dret, on és possible impunement incomplir sentènciesDavant d’aquesta última Resolució, l’Ajuntament, la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) i el el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya (CEPA- EdC), exigeixen a la Generalitat que presenti a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, una primera proposta de Pla de Treball per refer la Comissió de seguiment creada al gener del 2015 de col·laboració de les quatre parts, per a engegar la diagnosi del projecte i el calendari que permetin iniciar les tasques de buidatge i transport dels residus a un altre emplaçament, encara que sigui fora de Catalunya.El paratge de Vacamorta va ser escollit com abocador sense que hi hagués hagut un estudi previ d’alternatives d’emplaçament, i per tant, sense una avaluació ambiental. La Generalitat va imposar un pla especial per donar cobertura a aquest abocador, però sense que aquests paratges assoleixin la qualificació urbanística adient.El novembre de 2004, més d'una desena d'organitzacions ecologistes, ja van fer públic el Manifest de Cruïlles en què denunciaven el desencant pel que s’estava fent des del govern tripartit de la Generalitat de Catalunya, especialment la política de continuisme del Departament de Medi Ambient i Habitatge, llavors comanat per Joan Saura, en la gestió dels residus, en l’aprofundiment de la crisi dels conflictes dels residus en els diferents territoris del país heretats de l’antic govern, i la criminalització dels moviments ciutadans de defensa del territori, el medi ambient i la salut.L'