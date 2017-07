Els ecologistes van escenificar un funeral com a resposta a la decisió judicial sobre els abocaments al Cogulló Foto: Prou Sal.

El vermut el farem igualment, però serà trist. Portarem un taüt, vestits i mocadors negres! pic.twitter.com/V45bkaboMt — Prou Sal! (@Prou_Sal) 30 de juny de 2017

La mort, del sentit comú, encapçalava el seguici fúnebre cap al runam salí. Foto: Prou Sal.

El jutge del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) ha atorgat una pròrroga d'un any a Iberpotash (filial d'ICL) per continuar abocant runam salí al Cogulló de Sallent fins el 30 de juny del 2018, una data que podrà estendre's un any més, fins el 2019. ICL haurà de presentar un aval de més de 3 MEUR i cessar immediatament els abocaments si el 30 de juny del 2019 no ha complert amb el termini requerit.La sentència, que es pot recórrer, arriba després que, aquest dijous, el jutge hagi escoltat les parts i els seus arguments per defensar o no la continuïtat temporal dels abocaments al Cogulló. L'empresa minera demanava una pròrroga fins el 30 de juny del 2019 per tal que la rampa de Súria estigui llesta i poder, així, fer un trasllat de tots els treballadors de Sallent a Súria. En canvi, l'associació de veïns de la Rampinya va instar a aturar els abocaments per donar compliment a la sentència ferma que fixava aquest divendres com a data límit per cessar l'activitat. Per la seva banda, Ajuntament i Generalitat estaven d'acord amb la pròrroga, però amb garanties.Precisament avui, la plataforma Prou Sal, tenia previst fer un vermut de celebració de la fi, suposada, aquest 30 de juny, dels abocaments al Cogulló. Els activistes s'ho han pres amb filosofia i han tuitat:El seguici fúnebre s’ha iniciat a la colònia de La Botjosa i ha pujat pel camí que mena al Cogulló. En la caixa negra que representava un taüt hi havia cintes on hi deia «aigua», «sentit comú», «territori» o «bon govern», els conceptes a enterrar, donada la sentència. Un jove encaputxat que brandava una dalla representava la mort.Punt i apart a la intriga que, durant mesos, ha preocupat el territori pels abocaments d'Iberpotash al runam salí del Cogulló de Sallent. L'empresa que gestiona les mines del Bages podrà continuar abocant dos anys més, fins el 30 de juny del 2019. Així ho ha decidit el jutge només 24 hores després d'escoltar els arguments de totes les parts (ICL, Ajuntament, Govern i els Veïns de la Rampinya). De fet, en la seva interlocutòria, el jutge concedeix una moratòria d'un any a l'empresa minera, però aclareix que aquest termini es podrà prorrogar un any més si l'empresa ho requereix i si ho demana amb un termini màxim de tres mesos abans de complir-se la data del 30 de juny del 2018.Per altra banda, el jutge no s'oposa a la demanda del Govern de reduir el límit de la cota d'alçada del Cogulló als 515 metres enlloc dels 538 que s'havien establert en un inici. A més, es mostra d'acord amb les mesures de control proposades per l'administració i demana que en doni compte a l'òrgan jurisdiccional cada tres mesos.En la seva interlocutòria, el jutge també requereix a ICL la presentació d'un aval de més de 3 MEUR i el cessament immediat dels abocaments si el 30 de juny del 2019 no ha complert amb el termini requerit.El TSJC comunicarà aquesta interlocutòria a la Comissió Europea perquè la tingui en compte en el procés d'investigació que està duent a terme en relació a les presumptes ajudes que l'administració catalana hauria fet a favor d'Iberpotash.El resultat d'aquesta interlocutòria permetrà que l'empresa minera pugui continuar abocant runam salí al Cogulló de Sallent fins que no tingui llesta la rampa de Cabanasses i, per tant, pugui traslladar tots els treballadors de Sallent a la mina de Súria. Així, aquest document posa punt final a l'amenaça de pèrdua dels 1.000 llocs de treball directes i 4.000 d'indirectes que depenen de la mineria a la comarca.