Joan Vázquez mostrant la fusta abandonada Foto: ACN

L'objectiu del projecte de gestió forestal sostenible que Forestal Catalana està portant a terme des de l'abril al Montsec de Rúbies té l'objectiu de reduir la densitat forestal de la zona amb l'objectiu de disminuir el risc d'incendi i millorar la biodiversitat. Això és el que indica un cartell situat a la pista forestal a l'inici dels treballs, que ja estan en la fase final, però segons Ipcena, l'empresa que ha contractat Forestal Catalana per dur a terme els treballs, Gil Forestal, de Terol, ha dut a terme una actuació "temerària i perillosa" deixant tones de fusta que no es pot comercialitzar escampades pel bosc. Segons Vázquez, la normativa diu que aquestes restes no han d'excedir el mig metre i per això han d'estar triturades o tallades i disperses per tal que "s'integrin, s'humitegin i es degradin".



Les imatges de la zona però, en cap cas reflecteixen aquesta realitat i els ecologistes denuncien que en època amb un elevat risc d'incendis, i en una zona amb clima continental on es registren les temperatures més altes de Catalunya, tota aquesta fusta, que estan convençuts que ningú recollirà ni gestionarà, suposa una negligència i perill per incompliment obligat de les mesures preventives contra els incendis en la gestió forestal.

Ipcena (Institució de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de l'entorn natural) ha acusat a l'empresa pública de la Generalitat, Forestal Catalana, d'abandonar unes 100 tones de fusta a la serra del Montsec, en concret al sector més oriental del Montsec de Rúbies proper a l'Hostal Roig, al municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà).El secretari general de l'organització, Joan Vázquez, ha explicat que aquest abandó ha tingut lloc en el marc d'un projecte de gestió forestal "anomenat sostenible", que contràriament és així perquè aquest volum de fusta no comercial suposa un greu perill d'incendi en una zona amb clima continental, com és la Conca de Tremp, on es registren les temperatures més altes de Catalunya. És per això que l'entitat ecologista ha presentat una denuncia al Departament d'Agricultura on demana el cessament del càrrec els dos responsables de Forestal Catalana, Paco Fernández i Ana Fernández, per "vulnerar les condicions tècniques regulades jurídicament en la prevenció d'incendis".