L' Espai Terra de TV3 va dedicar un dels seus vídeos a la descoberta que van fer en Pere Alzina Bilbeny , consutor ambiental i guia de natura, i en Dani Ramírez, un dels homes del temps de l'equip de TV3, del cant dels ocells a l'àrea del Cooredor i el Montnegre, al Maresme.Amb l'objectiu de caminar pel bosc a poc a poc, van observar, buscar i escoltar amb atenció per detectar i interpretar els ocells. A més, després de la pluja del matí, els van sorprendre moltes granotes en ple cant, enmig d'una gran bassa o safareig al bosc. En Pere, d'una forma molt didàctica, fa imitacions dels cants dels ocells. Interessant forma d'aprendre amb un gran mestre.