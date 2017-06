Ja tenim aquí el número 0 de Lo Comunal [Acció · Terra · Poble], la revista bimensual de la revolució integral, un projecte creat amb molta il·lusió i molta cura, un projecte estratègic per a la consolidació de les nostres xarxes de reciprocitat i suport mutu.

Lo Comunal (allò que ens és comú i volem per al comú) neix amb l’objectiu de ser una eina comunicativa per estendre la revolució integral, un procés de significació històrica per a la construcció d’una nova societat autogestionària, basada en l’autonomia i l’abolició de les formes de dominació vigents: l’Estat, el capitalisme i totes les que afecten les relacions humanes i la relació amb la natura.

La publicació (engegada per Elle Flâne, Quim Díaz i Xavier Borràs) es defineix «com un mitjà lliure, transversal, plural, i dinamitzador dels processos d’autogestió locals, amb la intenció d’informar i comunicar, especialment, tot allò que fan i desfan les ecoxarxes, les bioregions, les cooperatives, els productors ecològics, l’economia solidària, l’educació lliure, la reapropiació de les tecnologies, les noves formes de cura de la salut, el reconeixement dels territoris i la recuperació dels costums i de la memòria.

Per tirar endavant Lo Comunal de forma col·laborativa — amb un bon equip de periodistes, dissenyadors i editors—, cal que tothom que s’hi senti identi cat hi participi i hi doni suport: bé sigui econòmicament (com a subscriptor, mece- nes, anunciant…), bé sigui assumint el paper de distribuïdor (individual o col·lectiu). Podreu-fer-ho a través del web i estar atents a les nostres notícies, perquè ben aviat iniciarem un microfinançament col·lectiu.

Aquest primer número, només en pdf (i ben aviat en paper)el dediquen a Monedes socials, criptomonedes i economia comunal. Hi podreu trobar entrevistes amb La descapitalitzadora, de Jordi Flores, sobre l’IntegralCes, amb Esteve Badia, Eduard Magrané i Xavier Paniello, un Directori de monedes socials, Reportatges d’Enric Duran, sobre Ell viaje de la ardilla, L’economia comunal, de David Algarra, la moneda demos, de Miguel Ángel Figueroa García, un Dossier tècnic sobre monedes socials, bancs de temps i xarxes d’intercanvi, articles com el del segell de la CAC,de Carles Tell o les seccions Què passa al món, el racó Loko de la il·lustració, amb Anna Ripley, pintora, o la Signatura, amb l’activista kurda Yasemin Andan.

«Lo Comunal és nostre i vostre. Llegiu-lo i difoneu-lo. És l’hora!»

