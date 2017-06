En molts pobles i ciutats de Catalunya van aparèixer les mateixes imatges amb el logo de ProuSal i es va repartir la mateixa octaveta. Podeu veure'n una mostra entrant a twitter i posant el hastag

En molts monuments i parets de Barcelona es va poder veure aquest dissabte la reivindicaicó de Prou Sal. Foto: PS.

Diversos municipis de Catalunya s'han mobilitzat aquest dissabte en una campanya impulsada per ProuSal contra la decisió del Parlament i Govern de la Generalitat de sol·licitar una pròrroga per a que ICL continuï abocant runam salí al Cogulló més enllà del 30 de juny. La campanya fa una crida a la mobilització per al proper 30 de juny.