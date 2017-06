Fra Valentí presenta durant la jornada el seu popular llibre «Tornar als remeis de sempre». Foto: El Trill.

El dissabte passat 10 de juny es va realitzar el 7è Mercat de les Espècies d'Argençola amb un protagonista d'excepció, el Saüc. Una de les plantes més apreciades i utilitzades a Catalunya, però també a Europa i als Estats Units, on es troba a la llista de les 20 plantes més venudes.Una bona colla d'activitats i parades varen omplir el Mercat. La informació rigorosa dels ponents vol situar aquest Mercat entre els de referència a Catalunya. Es tracta d'un esdeveniment dedicat fonamentalment a transmetre els usos de les plantes i les seves aplicacions fent valdre el món vegetal, aquesta edició es va celebrar sota un sol de justícia que imposava el seu ritme!Aquest Mercat cuida els detalls i la decoració del poble, els continguts de les xerrades i tallers, les parades amb artesans de proximitat i el tracte humà. Es tracta d'una jornada plena de sensacions, per reconèixer plantes sobre el terreny, tastar productes diferents a base de saüc, escoltar les xerrades de la jornada tècnica i taules rodones, recórrer pels carrers gaudint d'una exposició sobre l'Aprofitament del Saüc, usos i propietats, i aprendre de l'Alquímia de les espècies, on es varen preparar uns 20 productes diferents a base de saüc, la majoria tastats durant el matí.Més de 80 persones varen assistir a la Jornada "Botànica a la Cuina. Espècies, herbes i flors" inclosa al PATT, un altre èxit va ser el Tast de 20 productes diferents a base de saüc (melmelada, gelea, cava, cervesa, vi dolç, còctel, coca...) i després de dinar l'hora de la ratafia digestiva amb un Tast de les ratafies de Santa Coloma de Farners, ratafia 1842: la Clàssica, la Vuit Porrons, la Nou Verda i la de Cireres.El dinar de LES PLANTES DE MARGE AL PLAT, "MENÚ DEL MERCAT" va tornar a sorprendre pels ingredients utilitzats, la majoria plantes que creixen als horts i a la vora del bosc. De Primer Pastís de fulles variades silvestres amb ceba, pastanaga, polenta, ous i tamarit cuit al forn, de Segon Paella de verdures, herbes i flors de marge: ortigues, malves, blets, colitxos... i de postres iogurt de saüc.La guanyadora de la sal aromàtica afeccionada va ser la Roser Soms Tramujas amb la sal "primavera floral", segona la Fina Bonet Borràs, i tercera la Marta Hernández amb la sal "segarrenca".La part més pràctica arriba sempre a la tarda en L'alquímia de les espècies. La destil·lació amb alambí per arrossegament de vapor, extractes i tintures, l'elaboració d'essència de saüc, licor i cava de saüc, xarop de flors de saüc, còctel de saüc, infusió, llimonada, mel de flor de saüc. Bunyols de flors. Gelat. Iogurt de flor de saüc i una compota de saüc. Pastís, flam. Mousse de saüc i garrofa. Magdalenes i galetes de saüc. Gelea de saüc. Melmelada de saüc. Cordial de saüc. Vinagre i chutney de flors o fruits de saüc.Taula Rodona i Primera Trobada: "Les Fires de plantes remaires i alimentaries de Catalunya.". Va ser molt interessant per l'organització i coordinació de les fires sobre plantes de Catalunya marcant accions concretes a curt termini.La gent gran del poble varen explicar que en feien amb el Saüc a la taula sobre la Memòria històrica d'Argençola, què en diuen els avis del poble sobre el saüc i les plantes medicinals i en acabar, es va tastar la ratafia de l'Ermità (s. XVIII, possiblement una de les fórmules més antigues fins ara coneguda).El veredicte del 2n Concurs de fotografia a Instagram #mercatespecies es farà públic el divendres 16 de juny. Premi: Estada a una Casa Rural d'Argençola del juny al setembre (Cal Manel).No va parar de rebre visites l'Espai de Teràpies Naturals amb REIKI i MAT i també fou molt concorreguda i divertida la Classe oberta + Swing Jam.En resum, que va ser una trobada molt professional i alhora recollida, on passejar, gaudir i aprendre però també conèixer altres persones amb qui compartir l'amor per les plantes.Per a més informació podeu consultar el web d' El Trill