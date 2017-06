Per indicació del Síndic de Greuges Els Verds-Alternativa Verda ha presentat una queixa al Consell de l’Audiovisual de Catalunya pel fet que diversos mitjans audiovisuals de Catalunya estan emetent un anunci publicitari de Gas Natural Fenosa on es fa servir mainada per promoure tarifes elèctriques.El partit ecologista entén que l’esmentat anunci incompleix el Capítol IX de la Llei 14/2010, sobre drets dels infants i adolescents a Catalunya, on es diu que:- «No han de persuadir llurs progenitors o titulars de la tutela, o els progenitors o els titulars de la tutela de tercers, perquè comprin els productes o els serveis de què es tracti.»- «No han d'explotar en cap cas la confiança especial dels infants i els adolescents envers llurs progenitors, professors o altres persones.»EV-AV entén que l'anunci de Gas Natural Fenosa entra de ple en aquests supòsits, per la qual cosa demanen que s’ordeni la retirada del l’anunci esmentat.