Energia Aguaita.cat | Actualitzat el 13/06/2017 a les 11:31h

Primera jornada de vaga a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs

Els treballadors de les empreses subcontractades inicien una aturada de 24 hores i reclamen l'aprovació d'un conveni per millorar les condicions laborals

Els treballadors de les empreses subcontractades per l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), amb el suport de les seccions sindicals de CCOO i UGT han iniciat este dimarts la primera de les dues jornades de 24 hores de vaga (la següent està prevista el 20 de juny) coincidint en la parada per recàrrega de combustible de la planta Ascó I.



Els sindicats denuncien "la precarietat" de les empreses auxiliars i asseguren que cada vegada que hi ha una nova licitació es perden llocs de treball i s'empitjoren les condicions. Els treballadors de les empreses subcontractades, actualment uns 1.350, volen forçar la direcció d'ANAV i les seues subcontractes a garantir els criteris de qualitat i seguretat que requerixen este tipus d'activitat i instal·lacions.



Des de primera hora del matí els treballadors que secunden la vaga només han permés entrar a les instal·lacions de les centrals nuclears els serveis mínims. Els sindicats exigeixen per tal de desencallar el conflicte, la formació d’una mesa amb directius de la central nuclear i representants dels treballadors i adquirir un compromís per tal que ANAV ature les retallades i s’aprove un conveni específic per als treballadors d’empreses subcontractades que treballen en plantes nuclears.