Flora i Fauna | Actualitzat el 13/06/2017 a les 10:59h

El DARP treu a subhasta 76.065 tones de fusta dels boscos catalans

La tala millora la biodiversitat, permet que els arbres continuïn el seu creixement, facilita l'accés de la fauna i millora el cicle de l'aigua

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha tret a subhasta fins a 76.065 tones de fusta dels boscos catalans que suposen un import de licitació de 2.676.270,67 euros. En la subhasta hi entra fusta dels boscos de la Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Solsonès, Segrià i Berguedà.



L'enginyer forestal del Departament, Xavi Figuera, ha assegurat que aquesta fusta es ven perquè els propietaris hi tenen un interès, però que a més reporta un gran benefici pel bosc. Gràcies a aquestes subhastes, afegeix Figuera, es millora la biodiversitat, es permet que els arbres segueixin el seu creixement, es facilita l'accés de la fauna i es millora el cicle de l'aigua. Conclou l'enginyer es fa tot seguint una gestió forestal sostenible. Els rematants de fusta estan aquest dilluns i dimarts visitant els boscos de l'Alt Urgell on surten a subhasta vuit lots de fusta en peu i uns 5 lots de fusta en producte, en total uns 12.000 metres cúbics de fusta.



El DARP utilitza dos sistemes per a subhastar la fusta, el que s'anomena en peu, en el qual es marquen els arbres del bosc que es volen tallar i els rematants visiten el bosc per veure la fusta que es subhasta. D'aquesta manera, les serradores o els interessats són els que assumeixen els treballs d'extracció i transport d'aquesta fusta. L'altre sistema s'anomena fusta en producte, en aquest cas és el Departament l'encarregada de tallar els arbres, fer la neteja, el transport, portar-los a la serradora i vendre la fusta com un producte final.



Aquest dilluns els rematants han visitat uns boscos de Civís (Valls de Valira) on es subhasten uns 600 metres cúbics de pi negre. Un dels rematants, Cisco Casals, el responsable de compra de Serradora Boix, ha dit que ens interessa veure fusta, consumim molt tronc, i ens interessa treure fusta i treure-la d'aquí Catalunya. I ha afegit hem vingut per veure la fusta i valorar si ens interessa o no adquirir-la en la subhasta.



En la subhasta que es farà a Alp (Cerdanya) el dia 20 d'aquest mes es posaran a la venda 29.063 tones de fusta en peu provinent de boscos municipals gestionats per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. De fusta en producte se subhastaran 19.296 tones de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, 2.226 tones del Consell Comarcal de Cerdanya i 22.185 tones de Forestal Catalana SA.



La comarca que més fusta aporta a la subhasta és el Berguedà amb 19.200 tones, seguida de la Cerdanya amb 15.500 tones de fusta, l'Alt Urgell en subhasta 9.000 tones, el Pallars Jussà 8.200 tones, el Pallars Sobirà 7.800 tones, l'Alta Ribagorça 7.000 tones, el Solsonès 1.900 tones, el Segrià 1.000 tones, la Garrotxa i Ripollès 800 tones cadascuna i Noguera i Osona 200 tones per comarca.