Aigua Redacció | Actualitzat el 08/06/2017 a les 23:33h

El GDT demana incloure el Ter i el Freser a la Xarxa Natura 2000

El Grup de Defensa del Ter ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que inclogui la totalitat del curs dels rius Ter i Freser dins la Xarxa Natura 2000 de protecció mediambiental. Amb aquesta petició s’afegeixen a altres entitats i estaments, com el Centre d’Estudis de Rius Mediterranis i el Consorci del Ter, que han fet la mateixa petició a la Conselleria.



Actualment els rius Ter i Freser estan en gran part del seu recorregut exclosos de la Xarxa Natura 2000. En aquests espais existeixen tant hàbitats com espècies d’interès comunitari que en justificarien la inclusió.



La conca del riu Ter acull una gran diversitat d’espècies i d’hàbitats naturals, fins al punt que hi són representats la majoria dels ecosistemes d'Europa. Els rius són, i han estat, els tradicionals corredors lineals naturals, i el Ter i el Freser permeten la connectivitat de les regions biogeogràfiques alpina i mediterrània, així com la connectivitat entre nombrosos espais naturals protegits. De fet la fragmentació dels hàbitats i la manca de connectivitat en espais naturals protegits és una greu amenaça, sobretot per als espais fluvials.



Des del GDT creuen que cal definir nivells de protecció que donin continuïtat i consistència a la globalitat del sistema, tot i que aquests espais perimetrals i connectors no disposin actualment de valors naturals qualificats o no presentin estats ecològics òptims. «És decebedor que després de tants anys i d’arguments a favor encara no s’hagin fet passos utilitzant els instruments de què disposa l’administració per protegir aquests estimats cursos fluvials», manifesten en un comunicat.