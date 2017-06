Foto de família amb tots els premiats d'enguany. Foto: Gencat.

Aquest, 6 de juny de 2017, coincidint amb l’acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, es lliurà el Premi Medi Ambient 2017 , convocat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. L’ Associació de Naturalistes de Girona , coneguts com els Natus, van rebre aquest Premi en la modalitat «Trajectòries de protecció i millora del medi ambient» en reconeixement de la tasca realitzada per l’entitat durant 36 anys. El premi està dotat amb 8.000 euros.Per als Natus el Premi significa un mirall on poder veure la història de l’Associació, la implicació de moltes persones i grans projectes i les campanyes realitzades. El Premi serveix per ressaltar l’impacte constant de l’entitat al territori gironí tant des de la lluita ecologista com des de l’educació ambiental, sempre en col·laboració amb altres entitats i plataformes ciutadanes. Ressaltem projectes que han sigut innovadors al llarg dels 36 anys com la campanya Paperassa, el Concurs de Fotografia Naturalista, el Casal Naturalista el Blauet, o La Manduca no Caduca, entre d’altres. Així mateix la lluita per a la defensa del territori de l’entitat ha permès salvar espais com els estanys de Sils o el Pla de Vidreres.El Premi és aire fresc per als Natus per a continuar treballant per una societat més justa social i ambientalment sostenible, la gestió de l’energia: MAT i MIDCAT, que no preveuen energia neta, alternativa i de proximitat; i el canvi climàtic, que tot i la “trumpada” d’en Trump ja és aquí i cal gestionar; però sempre mirant endavant i recordant que l’entitat i la seva tasca és possible gràcies al suport de persones i col·lectius que creuen en el moviment ecologista.L'acte de lliurament es va fer dimarts 6 de juny al Jardí Botànic de Barcelona. Fou presentat per la periodista Coni Carelo i comptà amb una intervenció de Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, que parlà sobre «L’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya» i una conferència del fotògraf de natura Oriol Alemany. La cloenda de l'acte –que fou amenitzat pel grup musical Saphie Wells & The Swing Cats– anà a càrrec de Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat. Lluís Ball-llosera, president honorífic dels Natus, va rebre el guardó en nom de l'associació.