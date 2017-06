El 95% de la població de la ciutat de Barcelona està exposada a uns índexs anuals de contaminació de l'aire superiors als nivells de protecció de la salut. Per aconseguir els nivells legals cal reduir un 30% el trànsit privat, segons que va establir el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018. La Campanya Menys Cotxes Més Salut té com a objectiu demanar la implicació de la ciutadania per interpel·lar directament l'Ajuntament de Barcelona perquè s’apliquin mesures efectives de reducció del trànsit privat com estan fent més de 230 ciutats europees amb resultats satisfactoris. La Plataforma ha presenta la campanya en roda de premsa aquest matí a les 11:30 hores, al Col·legi de Periodistes de Catalunya.Aquestes ciutats han demostrat que no n'hi ha prou amb tenir un bon transport públic. Cal dificultar la circulació dels vehicles privats aplicant un Peatge de Congestió i limitant l'accés als més contaminants, especialment els dièsel, amb excepcions com poden ser les persones amb mobilitat reduïda, transportistes o els serveis col·lectius com el taxi i els busos. Per potenciar el transport públic en superfície es necessita utilitzar l'espai públic que actualment està reservat pel cotxe (60-70% comptant els carrils de circulació i els aparcaments en superfície).La Campanya explica aquestes mesures i tracta de clarificar confusions generades per solucions que no són efectives, com per exemple la restricció als cotxes de més de 20 anys anunciada per la Generalitat per l'any 2019. La Plataforma considera que tant el govern de l'Ajuntament de Barcelona com el de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han apostat per encarar el problema, posar-lo en l’agenda política i fer-ne sensibilització,, però el problema segueix vigent i urgeix avui posar el focus en les mesures de restricció permanent del trànsit per començar a implementar-les en aquest mandat. La població no pot esperar al 2020 per l’aplicació de mesures eficaces.La Plataforma per la Qualitat de l’Aire veu injustificat aquest retard quan el sistema i equipament per realitzar restriccions estarà u operatiu al desembre per actuar en moments d'episodis. I tot això tenint en compte que la Comissió Europea ha donat un ultimàtum per incompliment dels nivells legals des de l'any 2010. Recorden que es tracta del principal problema de salut pública de la ciutat, que causa 3.500 morts prematures anuals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i nombroses malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques i diversos tipus de càncer.Tal com va passar amb la Llei Antitabac, les mesures necessàries són poc populars i necessiten la determinació dels polítics per fer prevaldre la salut per damunt d'altres interessos i que, com mostra l'experiència de les ciutats que les han aplicat, posteriorment van guanyant progressivament l'acceptació social. La campanya s'adreça a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i Presidenta de l'ÀMB. Es demana la corresponsabilitat als grups polítics del govern i de l'oposició, així com de la Generalitat, per posar solució a un problema de salut pública de primer ordre. Necessitem mesures que siguin aplicades en aquest mandat i Barcelona se situï entre les ciutats europees que estan liderant la lluita contra la contaminació.