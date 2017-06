D'esquerra a dreta: Xavier Garcia, Santiago Vilanova, Xavier Borràs i Alfons Ribera, durant l'acte a l'Ateneu Barcelonès. Foto: Montserrat Escayola.

Resistències antinuclears, realitzat per Lara Vilanova.



Aquí sota mateix podeu veure les intervencions de Santiago Vilanova i la posterior i viva conferència-debat «L1977. L'esclat ecologista a Catalunya, en què, a més de Vilanova, van participar, també,

.

Aquest passat dimarts 6 de juny l'Ateneu Barcelonès, sota l'impuls del ponent de la Secció Ecologia, de què és ponent Santiago Vilanova, va celebrar-hi una conferència-debat per commemorar 40 anys de periodisme ecologista, quan es va fundar el Col·lectiu de Periodistes Ecologistes i va sortir al carrer la primera revista ecologista catalana, Userda , que tindria anys després una nova singladura (com suplement mensual d'El Triangle, els anys 200-42006) i de quèn'és hereva.Xavier Borràs, Xavier Garcia, Alfons Ribera i Santiago Vilanova —Jaume Reixach va excusar l'absència— van fer una conferència-debat en què van constatar com s'ha perdut "biodiversitat" en el periodisme ambiental actual, això després que es passés el documental històric —i que ha estat donat a la Filmoteca de Catalunya—, filmat els anys setanta per S. Vilanova i Pilar Sentís, arreu de la península Ibèrica amb una càmera de 16 mm,Xavier Borràs, Xavier Garcia i Alfons RiberaSi voleu més informació sobre aquests 40 anys de periodisme ecologista a Catalunya, podeu llegir l'interessant article «», de Santiago Vilanova, al digital Report.cat.