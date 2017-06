Contaminacions Aguaita.cat | Actualitzat el 02/06/2017 a les 00:12h

Els treballadors de les nuclears d'Ascó i Vandellòs convoquen dues jornades de vaga de 24 hores

Exigixen a la direcció d'ANAV condicions laborals "dignes" per a més d'un miler d'empleats de les empreses auxiliars

Els delegats de CCOO i UGT, de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) i de les empreses auxiliars que presten els seus serveis en estes centrals nuclears, han decidit, per unanimitat, convocar dos jornades de vaga. Seran aturades de 24 hores que es faran els dies 13 i 20 de juny, coincidint en la parada per recàrrega de combustible de la planta Ascó I. D'esta manera es vol forçar la direcció d'ANAV i les seues subcontractes a garantir els criteris de qualitat i seguretat que requerixen este tipus d'activitat i instal·lacions. També continuaran les accions informatives que es fan periòdicament dins de la campanya sindical per aconseguir unes condicions laborals "dignes" i amb "garanties en la subrogació" per a estos operaris, uns 1.350, d'empreses subcontractades.



Abans de la trobada de delegats d’este dijous, s'havia dut a terme un procés d'assemblees a les diferents empreses auxiliars per informar els treballadors de quina és la situació i amb l'objectiu de recollir el pols del sector. Els sindicats asseguren que les negociacions amb la direcció d'ANAV estan bloquejades ja que, després de dos reunions infructuoses, els ha emplaçat a negociar amb Iberdrola i, sobretot amb Endesa, que són les propietàries de les plantes.



Com ha apuntat José Martín, secretari general de CCOO d’Indústria de Tarragona, després de concentracions i jornades informatives que s'han anat repetint sense resultats des del mes de febrer, calia "apujar la força" de les reivindicacions i de les mobilitzacions, que poden seguir anant a més després de les dos jornades de vaga acordades este dijous.



"Esperem que serveixi perquè la direcció d’Endesa que encara no ha respost a la nostra carta de petició de reunió, s’ho rumiï i s’arribi a un acord mínim en què hi hagi un compromís de l’empresa principal per unes condicions dignes de treball i per mantenir l’estabilitat de les empreses contractistes que treballen per ells en les centrals nuclears", ha reclamat Martín.



Els sindicats denuncien "la precarietat" de les empreses auxiliars i asseguren que cada vegada que hi ha una nova licitació es perden llocs de treball i s'empitjoren les condicions. La petició a ANAV és que siga "conseqüent" amb tots els treballadors perquè encara que no siguen empleats de la propietat, cal garantir-los la seguretat i la qualitat laboral.