Sant Ponç Foto: ACA

La Baells Foto: ACA

L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat un contracte d'obres, valorat en prop d'un milió d'euros, per desenvolupar diverses millores a els embassaments de la Baells (Berguedà) i Sant Ponç (Solsonès), pertanyents a la conca del Llobregat. A la Baells, mitjançant una inversió de 258.472 euros, es durà a terme la reforma del sistema elèctric de la presa, tant de les instal·lacions interiors, el quadre general de comandament i protecció, com de la instal·lació d'enllumenat interior de la presa, entre d'altres. Aquestes actuacions permetran millorar el funcionament de la presa i garantir en tot moment la maniobravilitat dels òrgans de desguàs. La durada dels treballs serà d'uns 11 mesos. Pel que fa la presa de Sant Ponç, es destinarà una inversió de 725.074 euros per renovar el desguàs de mig fons (meitat de la presa). Aquesta òrgan està composat per dos conductes, amb una capacitat màxima per alliberar fins a 5,7 m3/s. Els treballs, que tindran una durada d'uns 11 mesos, consistiran en adequar les actuals conduccions, canviar les vàlvules actuals de regulació per unes de més robustes que permetran una bona gestió dels cabals baixos, així com la instal·lació d'una reixa a l'entrada dels dos conductes.