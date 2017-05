Arriba l'ambulància perquè un dels veïns a qui han deixat al carrer s'ha fet un cop de al cap dels nervis. Perd sang i està inconscient. pic.twitter.com/ar3n4NtSpt — PlataformaCanSanpere (@Can_Sanpere) 31 de maig de 2017

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres a la matinada l'antiga fàbrica Can Sanpere de Premià de Mar. L'operatiu s'ha dut a terme a partir de les tres i en compliment d'una ordre judicial de desallotjament amb data oberta que era vigent des del passat dia 27 de maig. La intervenció policial s'ha desenvolupat sense incidents greus, tot i que des de primer moment una trentena de membre de la Plataforma Can Sanpere s'ha reunit a les portes de la nau en senyal de protesta.Els Mossos d'Esquadra han tallat diversos carrers de la zona per facilitar l'operatiu. Hi han treballat deu dotacions de la policia, que han posat alarmes als llocs desallotjats perquè no s'hi pugui tornar a entrar.Després del desallotjament, una empresa de seguretat privada custodia l'edifici, que és propietat de Núñez i Navarro. Can Sanpere estava ocupat des de feia quatre anys per una vintena d'entitats locals que ofereixen propostes cultures d'oci, esportives i socials.El segon intent ha estat el definitiu. Can Sanpere ha estat finalment desallotjat després d 'un primer intent frustrat el passat 5 de maig . En aquella ocasió l'ordre de desallotjament tenia data fixada i això va facilitar la mobilització ciutadana i evitar l'entrada de la comitiva judicial. Des del passat 27 de maig, però, l'entrada dels agents a la nau podia ser qualsevol dia i, finalment, Núñez y Navarro ha recuperat la propietat, després de quatre anys d'ocupació.Un dels portaveus de la Plataforma Can Sanpere, Raúl Barea, ha mostrat el sentiment de "tristesa, ràbia i indignació" que suposa el desallotjament de l'espai, que durant els darrers quatre anys diverses entitats del municipi havien omplert d'activitats per exigir la titularitat pública de l'última gran illa del centre de Premià de Mar que podia servir per esponjar un municipi amb una alta densitat de població.Barea lamenta que s'hagi arribat fins al dia d'avui havent-se desaprofitat, diu, les oportunitats de "mediació i diàleg" que s'han posat sobre la taula i que "ni la propietat ni l'Ajuntament han volgut". Amb tot, la Plataforma assegura que "la lluita no acaba aquí" i fa una crida a "continuar defensant Can Sanpere 100% públic". Aquest mateix dimecres, de fet, hi ha convocada una manifestació de protesta a les set de la tarda davant l'Ajuntament.Des de la Plataforma recorden al consistori que el 2014 es va celebrar una consulta popular per decidir el futur de l'equipament i que el 80% dels veïns que hi van participar van votar a favor de l'expropiació i de la seva transformació en una gran zona verda amb equipaments. L'operació es va valorar llavors en 3,9 milions d'euros i l'Ajuntament va defensar que podia assumir la inversió.A mitjan dels anys 90 es va crear una plataforma veïnal per reclamar que la fàbrica inutilitzada de Can Sanpere esdevingués un espai 100% públic. Mitjançant la pressió popular, el 2003 l'ajuntament i diferents forces polítiques es van sumar al reclam de la plataforma fins al punt que l'equip de govern actual portava al seu programa electoral del 2007 accions en aquesta direcció.Amb el beneplàcit de l'ajuntament i de Núñez i Navarro, poc després diverses entitats van començar a dur a terme les seves activitats dins la nau de més de 9.500m2, fins que al 2014 es va organitzar una consulta popular on va sortir un ampli suport a favor de l'expropiació. Va ser aleshores quan Núñez i Navarro va començar actuar via judicial per desallotjar el centre sense tenir tan sols projecte concret pel solar que ocupa, i l'Ajuntament no va moure fitxa per complir allò que havia anunciat i que Premià de Mar reclamava.Segons informa la Plataforma, s'ha insistit per tots els mitjans iniciar períodes de negociació rebutjats per la institució. L'Ajuntament, per la seva banda, justifica el seu immobilisme en l'elevat cost que significaria l'expropiació i adequació de l'espai, que obligaria a augmentar els impostos a la població i endeutar les arques municipals. Per altra banda, Núñez i Navarro explicava que només s'avindria a negociar a canvi d'un tant per cent elevat de la superfície del terreny destinat a l'edificació de blocs de pisos.El 2007 l'Ajuntament actual va incloure dins el seu programa electoral accions en el sentit de la demanda popular. La plataforma que acciona l'activitat del centre informa, però, que no s'han fet passos des de la institució per complir el que havia estat anunciat, i que ha estat la mobilització popular i la iniciativa dels veïns que han fet possible fer de Can Sanpere el que ha acabat esdevenint. Per tant, la seva reclamació es basa en reclamar el compromís per part de l'Ajuntament.Després de 4 anys d'activitat constant a Can Sanpere, i de tres ordres de desallotjament, més enllà de la dinamització d'un espai amb un futur incert, s'ha creat amb els veïns de Premià una comunitat al voltant del centre.