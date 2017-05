L’ús de l’energia solar a la indústria i les llars espanyoles és el tema de debat de la VI Jornada Ambiental , que organitza la Universitat de Barcelona —a través d’Alumni UB—, Cellers Torres i el meteoròleg i professor de la UB Tomàs Molina. La trobada tindrà lloc aquest dimecres, 31 de maig, de 9 a 14 h, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric, i la inaugurarà el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,, juntament amb, rector de la Universitat de Barcelona;, president de Cellers Torres, i, director científic de les Jornades Ambientals.El desplegament de les energies renovables és un dels factors clau per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i per fer la transició cap a una economia baixa en carboni, aspectes imprescindibles per combatre el canvi climàtic, un problema d’abast mundial. La jornada de debat exposarà les dificultats existents per implantar-les al nostre país i es donarà veu a experts, representants de l’administració i consumidors per dilucidar per què a Espanya la potència instal·lada d’energies renovables està estancada, mentre creix a Europa i arreu del món en general.La VI Jornada Ambiental s’organitza al voltant de sis ponències i d’una taula de debat, moderada per Tomàs Molina. Els ponents són, responsable de política energètica europea per al conjunt de l’Estat;, directora d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona;, president de la Fundació Renovable i patró de la Fundació Desenvolupament Sostenible i de l’Institut de Política Mediambiental Europea (IEEP) de Londres;, actor d’un curtmetratge dedicat a la inseguretat jurídica del sector energètic;, advocat referent en el sector de les energies renovables, i, president d’Eurosolar, associació europea per a les energies renovables.La taula de debat la formaran, a més dels ponents,, responsable de la Campanya del Clima de Greenpeace per a les Nacions Unides;, soci de Solar Profit i fundador de l’Associació Espanyola d’Autoconsumidors;, director general d’APPA, associació d’empreses d’energies renovables;, subdirector de Regulació, Generació, Mercat i Gas d’Endesa, i, periodista ambiental a La Vanguardia. Les conclusions seran a càrrec de, naturalista, escriptor i divulgador ambiental.En el marc d’aquesta jornada, es lliurarà el IV Premi Torres & Earth a la Innovació Ambiental amb l’objectiu de conèixer i premiar els estudis, projectes, experiències i iniciatives que vetllen per la preservació del medi ambient. Les Jornades Ambientals tenen la col·laboració de Greenpeace. L’entrada és gratuïta prèvia inscripció a www.jornadesambientals.com