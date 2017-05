Central Nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. Foto: Willtron (Viquipèdia)

La central nuclear d'Ascó I ha recuperat el subministrament elèctric quan passaven uns deu minuts de les set del matí després que aquesta matinada quedés interromput per un incendi causat per la caiguda d'aigua sobre els interruptors d'una barra d'alimentació elèctrica durant els treballs de recàrrega en l'edifici de turbina. L'incident però, no ha suposat cap risc radiològic, segons el Consell de Seguretat Nuclear (CSN).El titular de la central ha comunicat al CSN l'alerta d'emergència conforme als requeriments establerts en el seu Pla d'Emergència Interior (PEI), seguint el criteri de notificació d'incendi de duració superior als deu minuts. Aquest matí, la instal·lació està aturada en el seu programa de parada de recàrrega i continuen les maniobres de descàrrega del combustible.El curtcircuit per caiguda d'aigua sobre els interruptors d'una barra d'alimentació elèctrica normal durant els treballs de recàrrega a l'edifici de turbina, ha causat fum abundant que, en un primer moment, ha fet suposar que s'havia ocasionat un incendi, sense risc d'emissió radioactiva. S'han comprovat els nivells de radiació ambiental recollits de forma contínua a les estacions de la xarxa de vigilància, sense que s'hagin observat variacions dels nivells normals.El Consell de Seguretat Nuclear ha activat el retén d'emergències de la seva Organització de Resposta davant d'Emergències (ORE) en mode 1 (activació reduïda) i ha seguit l'evolució de la situació des de la Sala d'Emergències (SALEM) en contínua comunicació amb la inspecció resident, amb la instal·lació i amb la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.El passat 15 de maig, durant els treballs previs a 25a recàrrega de combustible —amb el reactor en procés de refredament— es va produir un senyal de parada automàtica del reactor, a causa de l'actuació automàtica del sistema de protecció del reactor.Encara no un mes abans, la matinada del 27 d'abril, com a conseqüència d'un augment del cabal de fuga d'aigua no identificar en el sistema de refrigerant del reactor, i en no poder descartar que es tractés d'una fuita de la barrera de pressió del sistema de refrigerant del reactor, es va decidir realitzar preventivament una parada d'aquesta unitat, d'acord amb el que estableixen les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). La desconnexió de la xarxa es va produir en la matinada del dia 27 i la parada del reactor a les 5:00 d'aquest mateix dia.Després de la investigació pertinent es va identificar l'origen de la fuita en una vàlvula que permet el drenatge de la caixa d'aigua del generador de vapor A. D'aquesta manera es va descartar la fuita a la barrera de pressió.