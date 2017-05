El cap de setmana del 27 i 28 de maig de 2017 torna l’ECOFIRA Dosrius, la Fira Ecològica del Maresme, un lloc de trobada d’empreses, entitats i experiències entorn de la sostenibilitat i l’ecologia. La segona edició repetirà escenari, de nou ens trobareu a l’espai de Can Tarau, una esplanada als peus de la riera de Rials, a l’entrada del poble de Dosrius.

La proposta reunirà més de 40 expositors de diferents sectors com el de l’alimentació, el reciclatge, la salut, les energies renovables, la biomassa, el turisme sostenible, l’automoció ecològica, entre d’altres serveis i productes sostenibles.

Més enllà de la promoció comercial i econòmica, l’ECOFIRA Dosrius té l’objectiu de fomentar el consum sostenible, els productes i serveis ecològics, en definitiva el respecte pel medi ambient. Per això no hi faltaran un munt de ponències, demostracions i tallers didàctics per sensibilitzar petits i grans.

Enguany l’ECOFIRA coincidirà amb la inauguració, el dissabte 27 de maig a les 12 del migdia, de la caldera de biomassa per a subministrar calefacció i aigua sanitària a l’Escola Castell de Dosrius i al Pavelló Municipal d’Esports. Durant el cap de setmana també s’hi faran visites guiades per donar a conèixer aquest nou equipament.

