L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, rebent el plec de firmes que ha recollit la plataforma Salvem lo Montsià. Foto: ACN

La plataforma Salvem lo Montsià ha fet entrega, aquest dimecres, de 1.100 firmes de particulars i d'entitats juntament amb les 622 firmes que es van recollir en una campanya a través de la xarxa Change.org , amb l'objectiu d'aturar les extraccions d'argila -component necessari per produir pòrtland- que l'empresa cimentera CEMEX fa a la falda de la serra del Montsià, al terme d'Ulldecona. Juntament amb les firmes s'ha fet arribar a tots els regidors de l'Ajuntament d'Ulldecona una sol·licitud de protecció de la zona.Es tracta d'una proposta per incloure una vintena de polígons, limítrofs a la zona PEIN entre la serra i l'autopista AP-7, perquè s'incloguin en el catàleg de Béns Culturals d'Interès Local (BCIL). La plataforma Salvem lo Montsià veu en aquesta figura de protecció l'eina per evitar una ampliació de l'explotació, un projecte del qual es tenen indicis, i també per aturar "l'espoli d'oliveres monumentals" ja que a Catalunya no hi ha una llei específica de protecció.La plataforma Salvem lo Montsià ha lliurat a l'equip de govern i als partits de l'oposició de l'Ajuntament d'Ulldecona totes les firmes, gairebé 1.800, recollides durant la campanya "de valorització i salvaguarda" de la serra del Montsià davant les "agressions" que esta està patint, segons denuncien, degut a l'explotació de l'empresa CEMEX. Els signants de les peticions volen evitar noves extraccions d'argiles i reclamen la restauració acurada dels terrenys de l'actual explotació, així com aturar l'espoli d'oliveres monumentals, de terres fèrtils i del patrimoni cultural.L'actual explotació d'argila de CEMEX està molt prop de l'assentament preibèric d'Els Castellets però Salvem lo Montsià adverteix que una nova explotació, sobre la qual tenen indicis per la compra de terrenys de l'empresa cimentera, se situaria a menys de 200 metres de l'assentament preibèric de La Ferradura. "Si es fa l'extracció, el lloc ja no tornarà a ser mai com era", avisa la plataforma, ja que la previsió és que es tregui argila fins a una fondària màxima de 12 metres.Fer públics els nivells de contaminació atmosfèrics que afecten els ciutadans i l'espoli d'oliveres mil·lenàries són altres de les preocupacions que s'exposen en la queixa. En l'actual explotació de CEMEX, d'unes 12 hectàrees, es calcula que s'han arrancat unes 600 oliveres, algunes monumentals i d'altres no. Catalunya, a diferencia del País Valencià i Múrcia, no disposa d'una llei específica de protecció. L'Ajuntament d'Ulldecona ha recordat que treballa, amb institucions com la Taula del Sénia, des de fa 15 anys, en la protecció de les oliveres i la valorització del producte de les oliveres per posar en valor el patrimoni natural i que serveixi de motor de desenvolupament local. "No es tracta només de preservar el paisatge, si no que la gent que viu de la terra puga continuar fent-ho dignament", ha defensat l'alcaldessa Núria Ventura.Amb aquest objectiu també la plataforma Salvem lo Montsià ha proposat un pla per tal de protegir la falda del Montsià, a través dels catàlegs de béns locals i naturals (BCIL o BCIN) per reclamar que s'elevi a una figura de protecció nacional. L'alcaldessa d'Ulldecona s'ha compromès a estudiar la proposta. "Si això es beneficiós per al poble d'Ulldecona aconseguirem ampli suport per part de la resta de grups per tirar-ho endavant. Cal estudiar-ho bé i analitzar-ho i veure els pros i contres", ha apuntat.