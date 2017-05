L'alcalde d'Olot, Mia Corominas, amb una representant del PACE americà Foto: Pau Masó

La ciutat d’Olot es converteix en referència europea per a la implantació d’un programa pioner al continent en matèria d’eficiència energètica. La capital de la Garrotxa serà la primera població a Europa on es posarà en marxa una iniciativa que convertirà la ciutat en un territori en proves durant dos anys. L'objectiu final és donar facilitats als ciutadans perquè puguin instal·lar a casa seva energies renovables.El programa s’anomena EuroPACE i s’introduirà a Europa a través d’Olot després dels bons resultats obtinguts als Estats Units. Des de fa 8 anys està implantat a Sonoma, Califòrnia, i ja compta amb 148.000 llars rehabilitades. A través d’un impost variable sobre l’IBI de l’immoble, un interès baix i sense una quantitat d’entrada establerta es busca oferir al ciutadà unes condicions econòmiques favorables perquè faci el pas cap a la millora energètica de casa seva.La unió entre Ajuntaments i entitats privades converteixen l’EuroPace en una alternativa als bancs amb millors condicions financeres i amb la possibilitat de retornar l’import en un termini de fins a 20 anys. Els consistoris són els responsables d’autoritzar el préstec i les entitats privades s’ocupen del finançament. El propietari pot accedir a un préstec de fins al 10% del valor total de la seva finca per tal d’instal·lar plaques solars, millorar el sistema de calefacció o aire condicionat, canviar portes i finestres o millorar l’aïllament de la llar.A Olot, el programa no serà una realitat fins al 2019, segons la directora de Dinàmig Garrotxa, Ariadna Villegas, aquest 2017 es presentarà a Europa el projecte que no tindrà una resposta fins al 2018, any en què es començarà a treballar conjuntament amb el sector privat portar a la realitat la proposta. “Es treballarà en dos àmbits. Un a nivell macro, on s’estudiarà a en l’àmbit jurídic i de mercat el que representa portar el programa a Europa. Després també es treballarà a nivell micro, en el cas d’Olot, per aprendre les pràctiques que poden funcionar per després escalar el projecte a tot Europa i buscar grans ciutats per implantar-lo”, explica Villegas.L’alcalde d’Olot, Mia Corominas, s’ha mostrat satisfet que la ciutat pugui acollir una prova pilot d’aquestes dimensions i ha remarcat que cal conscienciar a la població que no hi ha cap altra sortida que l’energia sostenible. “Necessitem anar en aquesta línia i des de l’Ajuntament volem tenir un lideratge. El programa permetrà accedir a totes aquelles persones que vulguin a una ajuda per reformar energèticament la seva llar”, ha afirmat Corominas.La capital de la Garrotxa va ser la primera a aixecar la mà a l’hora de buscar una ciutat que acollís la prova del programa europeu. “Crec que és la sensibilitat de les persones que treballen per a la ciutat que han estat capaces de veure que aquesta seria una bona oportunitat”, explica l’alcalde. Segons el batlle, no es tracta d’una iniciativa proposada des d’estaments superiors sinó promoguda des de la pròpia ciutat.El programa EuroPACE no està tancat, podria ampliar-se a tota la comarca i modificar-se en els dos propers anys fins que no arribi el seu moment d’implantació. El que no canviarà serà l’objectiu del projecte: reduir l’emissió de CO2 dels edificis, la segona font d’emissions de carboni de la comarca de la Garrotxa després del transport.