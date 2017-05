Més d'un centenar de pagesos de diferents punts de Catalunya han participat aquest dimarts en una jornada sobre conreus extensius que s'ha celebrat a Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona) i que també ha comptat amb un taller pràctic sobre l'ús d'extintors al camp. A poques setmanes de donar el tret de sortida a la campanya de la sega, els Agents Rurals han volgut exposar als pagesos les recomanacions i obligacions que tenen durant la recol·lecció del cereal per tal de reduir el risc d'incendis.



De fet, en els darrers cinc anys, els incendis agrícoles derivats de la sega del cereal s'han reduït entre un 25 i un 30%, segons ha explicat el cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba. La campanya de la sega per prevenir incendis forestals abastarà enguany unes 250.000 hectàrees, situades principalment a Lleida, Tarragona i la Catalunya Central.



Un pagès participa en el taller pràctic sobre el maneig d'extintors sota la supervisió d'un Agent Rural

El Departament d'Agricultura tornarà a posar en marxa aquest mes de juny la campanya de la sega, un operatiu especial de suport al món rural per a la prevenció d'incendis. En el marc de la setzena edició de la Jornada Intercomarcal de conreus extensius, que ha tingut lloc aquest dimarts a una finca d'Osona i que ha reunit més d'un centenar de pagesos, els Agents Rurals han aprofitat per oferir una xerrada sobre la prevenció d'incendis en la recol·lecció del cereal i han fet una demostració pràctica d'extintors.El cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, ha remarcat la importància que s'organitzin jornades de sensibilització com la d'aquest dimarts per poder "crear consciència de risc". De fet, Torralba ha explicat que des que es posar en marxa l'any 2013 l'Ordre AAM/111/2013 – per la qual es despleguen les mesures preventives per la lluita contra els incendis derivats de l'activitat agrària- el balanç és "molt positiu", ja que "hem detectat que el número d'incidents i incendis han anat a la baixa". Segons Torralba, en els darrers cinc anys els incendis derivats de l'activitat agrària s'han reduït entre un 25% i un 30%.En concret, dels tres incendis importants que es van iniciar-se en zones agrícoles l'any 2016, "cap d'ells va tenir com a causa l'activitat pròpiament agrícola", ha destacat Torralba, qui ha afegit que "en un cas va ser el llançament de burilles i en un altre un femer, però cap la pròpia activitat del camp".Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d'incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. Davant d'aquest fet, el Departament d'Agricultura recorda les mesures que han d'aplicar els pagesos quan el risc d'incendi és elevat. En concret, entre el 15 de juny i el 15 d'agost, de les dues del migdia a les cinc de la tarda i sempre que estigui activat el nivell 3 del Pla Alfa els pagesos hauran de disposar de quatre mitjans d'extinció i hauran de comunicar als Agents Rurals l'inici i l'hora de finalització de les tasques agrícoles, així com la zona on s'està treballant.A més, arran de l'incendi d'Òdena del 2016, es van ampliar les restriccions a les picadores de palla acoblades als tractors i, en cas que s'activi el nivell 3 del Pla Alfa, no es podran utilitzar. Quan s'activi el nivell 2, no es podran utilitzar entre les dotze del migdia i les sis de la tarda.Alguns dels pagesos que han assistit a la jornada d'aquest dimarts a Santa Eulàlia de Riuprimer han corroborat la importància que vagin ben equipats per poder prevenir els incendis. Tot i això, un d'ells, Ramon Colell del Solsonès, també ha volgut deixar palès que es troben amb moltes traves a l'hora de desenvolupar la seva feina. "Només podem segar un mes a l'any i quan està sec, per tant, si ens fan parar durant quatre hores, quan hem de realitzar la feina?", s'ha preguntat Colell.De la seva banda, Tomàs Masjoan, pagès de Sant Antoni de Vilamajor, ha explicat que quan es declara un incendi en un camp "la palla actua com si fos benzina i, per tant, si triguen gaire a arribar els mitjans d'extinció ja no hi seran a temps". Per això, el pagès considera molt important que els primers en actuar siguin ells.Els participants a la jornada de conreus extensius també han pogut conèixer de primera mà els resultats de la recerca que realitza l'IRTA en relació a diferents varietats de cereal i també amb les qüestions relacionades amb la protecció fitosanitària.En aquest sentit, el responsable de l'àrea de cultius extensius de l'IRTA, Joan Serra, ha apuntat que "cada any apareixen varietats noves de cereal d'hivern i aquestes varietats intenten superar el material que teníem fins ara, tant en la producció com en les problemàtiques, ja que una varietat, amb el temps, va agafant malalties".