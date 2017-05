Exposició de vaca frisona al Mercat del Ram. Foto: Adrià Costa

Aquest dissabte es va posar en marxa una recollida de signatures, a la plataforma Change.org , per treure els animals de les fires i els mercats de Vic. "Som molts els que estem cansats de veure el patiment i la humiliació que pateixen aquests pobres animals indefensos", s'exposa en el text. La recollida de signatures ha estat iniciada per Laura Collell que diu actuar en nom de l' Associació de Rescat d'Animals d'Osona , de qui té el recolzament.Aquesta petició per treure els animals fa referència, d'una banda, a les fires i mercats on s'exposa animals, com poden ser el Mercat del Ram (una fira bàsicament ramadera), el Mercat Medieval o la Fira de formatges Lactium, i, de l'altra, també posa el fitó en els mercats setmanals que hi ha cada dissabte a la plaça Major, on hi ha parades d'aus, conills, gallines, etc.Tal com es pot llegir en el text, els actes amb animals "han anat en augment en els darrers anys" i "hi ha molts animals explotats en les fires i els mercats de Vic". Aquesta petició, que en pocs dies ha sumat moltes firmes, està adreçada a l'Ajuntament de Vic.Alhora també es remarca que Catalunya s'ha proclamat lliure de circs amb animals, i que Vic exposa animals "com un circ o un zoo, on podem observar conductes disruptives cap a ells com burles, espantant-los, tirant-los palla, donant-los cops, posant música, i, en definitiva, la utilització de tots ells en benefici propi". "Volem que Vic tingui els seus mercats i fires, però lliures d'animals", sentencia.