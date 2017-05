Territori Redacció | Actualitzat el 13/05/2017 a les 20:13h

El nou Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals es constitueix al Bages

Món Sant Benet ha acollit aquest dissabte els actes de constitució del nou Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (CETAFC), sorgit arran d'una de les primeres fusions entre dos col·legis professionals a Catalunya i l'Estat Espanyol, la del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (COETAPAC) amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya (COETFC).



Gairebé dues-centes persones han assistit als actes que han formalitzat el procés d'unió que es va iniciar el 6 de febrer d'aquest 2017, amb l'aprovació de la Llei 1/2017 per unanimitat de tots els diputats al Parlament de Catalunya, i que va seguir el 9 de febrer amb la constitució de la Comissió gestora del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.



Els Actes de Cloenda de l'Assemblea Constituent han estat presidits per la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret; i també ha comptat amb la presència del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó; l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, entre altres.



Serret ha volgut posar de manifest que "des de la conselleria d'Agricultura, donem tot el nostre suport a aquesta fusió i aquest nou Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals, ja que estem convençuts que implica també continuar donant aquest impuls al propi sector primari, que és estratègic per al país, garantint la producció d'aliments del nostre territori i la seva gestió sostenible; i que junts Agrícoles i Forestals vagin molt lligats amb aquesta necessària evolució que hem de fer com a país, per la nostra sobirania alimentària i un país més sostenible, dinàmic i pròsper".



Al seu torn, Mundó ha destacat que "és una bona notícia que els enginyers tècnics i forestals uneixin les seves forces, per donar la millor resposta professional al sector en el qual es desenvolupen, perquè els col·legis professionals són a Catalunya una mostra de la vitalitat dels sectors econòmics i productius; i és bo que la societat civil sàpiga organitzar-se en forma de col·legis professionals per servir als seus professionals i al conjunt de la societat i l'economia".



La nova entitat tindrà gairebé 2.000 col·legiats i la nova Junta estarà formada pel fins ara president del COETAPAC, Ramon Lluís Lletjós i Castells, que manté la màxima responsabilitat en el nou organisme, acompanyat a la vicepresidència pel fins ara president del COETFC, Josep Famadas Cabrespina. Com a secretari i tresorer es mantenen, respectivament, Germán Esteban Ibernón i Joan Salvador Minguet i Pla, que ja ostentaven les mateixes responsabilitats al COETAPAC, de la mateixa manera que els vocals de les demarcacions de Barcelona, Montserrat Bas; Girona, Jesús Domingo; Lleida, Maria Isabel Perea; Tarragona, Santi Llurba; i Tortosa - Terres de l'Ebre, Cinta Borràs; que fins ara eren els respectius presidents territorials del COETAPAC.



El president de la Comissió gestora del CETAFC, Ramon Lluís Lletjós, ha exposat que "avui és un gran dia per les professions d'enginyer tècnic agrícola i forestal, perquè s'han unit en un únic Col·legi d'Enginyers Tècnics i Forestals de Catalunya per caminar junts en vides que són paral·leles, complementàries i que tenen l'objectiu de fer un territori cada vegada més sostenible, millor i proveïdor d'aliments de qualitat".



Finalment, el vicepresident Josep Famadas, ha declarat que "avui ens hem unit els dos col·legis que som els representants d'un territori format per boscos i agricultura, que uneix la professió i per això els objectius han de ser comuns, vetllar per un país més just i més endreçat".



Durant el transcurs de la jornada s'ha dut a terme l'Assemblea Constituent CETAFC i s'ha dissolt el COETAPAC i COETFC. Seguidament, s'ha celebrat una Assemblea extraordinària on s'ha informat de l'estat de situació de la redacció dels Estatuts del nou CETAFC i s'ha exposat el calendari previst per la seva aprovació. Tot seguit, autoritats i convidats han començat els Actes de Cloenda de l'Assemblea Constituent i, finalment, s'han apropat al Restaurant Món Sant Benet on hi ha hagut el dinar de celebració de Sant Isidre.