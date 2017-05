Portal per a les administracions per a geolocalitzar els avisos sobre el mosquit tigre.

L'aplicació per a dispositius mòbils també és en català.

A partir d’ara els gestors de les administracions públiques encarregades del seguiment i control del mosquit tigre podran fer ús dels avisos fets per la ciutadania sobre mosquits tigre o els seus llocs de cria mitjançant l’app Mosquito Alert . D’aquesta manera, amb les noves tecnologies, s’espera millorar els programes de gestió del mosquit tigre als municipis. Aquest és un gran pas de Dipsalut i de Mosquito Alert, projecte impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, davant la necessitat urgent de gestionar el problema del mosquit tigre a Espanya amb ajuda ciutadana.El Programa de Vigilància i Control del Mosquit Tigre a Girona, desenvolupat des de l’any 2008 per Dipsalut i el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, ha aportat una extensa experiència i gran volum de dades, que en el seu moment ja va suposar una font d’inspiració per iniciar el projecte Mosquito Alert. Des de l’any 2015, l’app Mosquito Alert consta com una eina més d’aquest programa als municipis de la província de Girona.Segons el Cap de l’àrea de Protecció de la Salut de Dipsalut (l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) Xavier del Acebo, una de les funcionalitats més potents d’aquesta plataforma és la possibilitat d’incorporar i editar informació ambiental pròpia d’un territori relacionada amb el mosquit tigre, com ara mapes cartogràfics d’embornals i clavegueram, registres de tractaments realitzats o bé visualitzar zones de risc. Aquesta informació territorial es podrà combinar amb els avisos fets per la ciutadania amb l’app Mosquito Alert, i “podrem veure, per exemple, si els avisos ciutadans de mosquits tigre coincideixen amb embornals d’aigua estancada que hi ha pels carrers o si després d’accions de tractament en una zona, les observacions de mosquit tigre disminueixen”, explica Xavier del Acebo.El portal facilitarà una gestió més cost-efectiva de les poblacions del mosquit tigre a escala territorial. Aquesta primavera, es posarà en marxa una primera prova pilot als municipis de la província de Girona i també a les ciutats de Barcelona i València. “Volem que des de les administracions públiques, tant ajuntaments de petits municipis com de grans ciutats, incentivin l’ús de l’app per poder utilitzar aquest portal com una eina més d’incidències ciutadanes relacionades amb el mosquit tigre i integrar-ho als seus programes de vigilància i control”, explica Frederic Bartumeus, investigador ICREA del CREAF i el CEAB-CSIC i director Mosquito Alert. En un futur, aquesta eina també permetrà generar models territorials per predir la distribució d’aquest mosquit transmissor de malalties.El desenvolupament d’aquest nou portal de gestió ha estat possibles gràcies al Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona (SIGTE-UdG), dins del conveni de col·laboració del projecte Mosquito Alert amb Dipsalut.Amb la creació d’aquest nou portal també vol potenciar la comunicació i transparència entre l’administració pública i la ciutadania i mantenir la població alerta i sensibilitzada. “En aquest tipus de problemes ambientals i de salut pública és fonamental mantenir la ciutadania informada sobre les actuacions que es duen a terme al territori”, diu Frederic Bartumeus. Per exemple, els gestors podran enviar notificacions tant individuals com territorials a través de l’app per informar a la població sobre els tractaments i accions que s’estan realitzant per fer front al mosquit tigre. D’altra banda, aquest sistema de comunicació també servirà per posar-se en contacte amb els ciutadans i demanar-los més informació d’interès quan s’escaigui. “Ens podem trobar amb situacions on apareguin les primeres troballes de mosquit tigre en un nou territori i aleshores podríem necessitar més informació”, afegeix Bartumeus.A banda d’aquestes funcionalitats exclusives per a les administracions públiques, el mapa d’avisos ciutadans de Mosquito Alert es pot consultar obertament i compartir des de la pàgina web www.mosquitoalert.com tal com es feia fins ara.