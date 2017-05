Aigua Redacció | Actualitzat el 09/05/2017 a les 15:37h

VÍDEO | La màgia del Delta a vista de dron

Captivadores imatges realitzades per Isaac Llaó

Per més vegades que el mirem, el Delta de l'Ebre sempre ofereix imatges captivadores. En esta ocasió els mostrem un vídeo realitzar per Isaac Llaó, que Turisme La Ràpita ha difòs a través de les xarxes socials. En ell podem veure precioses imatges a vista de dron, amb posta de sol inclosa, de la Badia dels Alfacs, així com el Poble Nou del Delta, la Torre de Sant Joan o el riu Ebre. No us el pergueu!