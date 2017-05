Amb el lema «Diners, consciència i valors per al canvi social», del 10 al 14 de maig tindrà lloc al Parc Tecnològic Nou Barris de Barcelona, la IV Conferència Internacional de Monedes Socials i Complementàries, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb la Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS), l’International Journal of Community Currency Research (IJCCR), l’Instituto de la Moneda Social (IMS), la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Sustainability School.

L’objectiu de la IV Conferència és reflexionar en relació amb les monedes socials i complementàries com a eines que, posades en mans de les persones, fomenten el canvi social en pro d’un desenvolupament plenament sostenible. L’autogestió, la confiança, la proximitat, el respecte, la benevolència…, són elements molt determinants en el transcurs d’aquest tipus d’iniciatives. No obstant això, igual com en qualsevol tipus de conducta, perquè aquesta sigui perdurable en el temps cal que estigui clarament arrelada en el dia a dia de les persones. La presa de consciència de tot això, així com l’impuls promogut des del més interior del nostre ésser, des dels valors personals, són clau per a garantir la supervivència d’aquest tipus d’iniciatives.

Hem de preguntar-nos si els membres de les comunitats on s’opera amb monedes socials i complementàries són realment conscients de les motivacions que els han mogut a fer-ho, així com de les conseqüències que comporten les seves accions. Es tracta d’una conducta oportunista? O més aviat és una conducta que aposta realment per la sostenibilitat? Hi ha algun perquè al respecte? Hi ha alguna motivació predominant? Què fa que algunes iniciatives siguin més perdurables en el temps que altres? Hi ha algun tipus de comportament que ho fomenti?

Aquestes i d’altres preguntes, en base a debats, presentacions, tallers, experiències…, es pretén que siguin contestades sota un punt de vista multidisciplinari, ja sigui des de la pròpia teoria com des de la pràctica quotidiana, ja sigui des de l’acadèmica com des de l’activisme. Únicament i exclusivament la fusió d’ambdós àmbits pot garantir un progrés real d’aquest tipus de comunitats, un avanç cap a la implementació de sistemes de monedes socials i complementàries que siguin sostenibles en el temps i que, valgui la redundància, fomentin la sostenibilitat integral de la vida al planeta Terra.



Primer Mercat d'intercanvi o amb moneda social





Dissabte 13 serà l'ocasió del Primer Mercat d'intercanvi o amb moneda social, des de les 09:00 h del matí i fins a les 19:00 h, de fet, doncs, un mercat d’intercanvi, amb tallers paral·lels, jocs, debats o la presentació de les fitxes sobre les diverses monedes socials a l’Estat espanyol (vegeu el Programa,).

Les condicions del mercat són les següents:

Accés gratuït , limitat segons l’aforament de la instal·lació.

, limitat segons l’aforament de la instal·lació. Com arribar-hi : vegeu el mapa.

: vegeu el mapa. Transport : s’ha creat un formulari per a compartir vehicle.

: s’ha creat un formulari per a compartir vehicle. Inscripcions : el cap de semana del 14 i del 15 de maig es gratuït, però cal que us inscriviu en aquest formulari.

: el cap de semana del 14 i del 15 de maig es gratuït, però cal que us inscriviu en aquest formulari. Els intercanvis són: directes, en moneda social i en la moneda de la fira, l’ecosol.

són: directes, en moneda social i en la moneda de la fira, l’ecosol. Taula de canvi: d’euro a ecosol (1 = 1).

d’euro a ecosol (1 = 1). Disposem d’un nombre de taules limitat per a l’espai, segons quants nuclis siguem potser les hem de compartir.

per a l’espai, segons quants nuclis siguem potser les hem de compartir. Es disposarà d’una taula compartida per als qui participen amb un objecte en intercanvi directe.

per als qui participen amb un objecte en intercanvi directe. Cada ecoxarxa decideix quina moneda accepta i quina no.

El menjar i les begudes del dissabte 13 de maig es podran pagar amb moneda social i ecosols. L’Ecoxarxa del Vallès Occidental (Terrassa) s’encarrega d’organitzar-lo.

Allotjament

Si teniu un espai relativament pròxim al lloc de celebració de la Conferència on poder acollir algun participant, podeu inscriure’l en l’enllaç que segueix i especificar la reciprocitat que considereu oportuna (excloent-ne els euros). No tothom té les mateixes necessitats, així que qualsevol lloc podria servir a segons qui.

http://free.primarypad.com/p/allotjamentconferència

Us animem a compartir espais aquests dies, serà una fantàstica oportunitat d’intercanviar vivències i coneixements amb persones vingudes d’arreu del món.

No dubteu a compartir aquesta crida amb qui considereu oportú.

Per a qualsevol dubte podeu escriure a la Nüria a: rosquilleta@riseup.net.

Per a qualsevol dubte, ampliació d’informació o qüestions pendents escriviu a sergiregales@moviments.net. També podeu connectar amb la IV Conferència a través del formulari de ‘Contacte’ del seu web..

L’esdeveniment es podrà seguir per Twitter amb l’etiqueta #SocialCurrencyUOC.