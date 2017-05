Les coincidències en l’ús i, per tant, en les propietats de les plantes, també poden ser interpretades tenint en compte l’estudi de les relacions evolutives. (Llet d'ocell, Ornithogallum umbellatum.) Foto: Xavier Borràs

La ‘convergència etnobotànica’ serviria per agrupar els usos similars de plantes d’un mateix grup i facilitar la identificació de noves aplicacions dels productes naturals. L’etnobotànica és una disciplina que estudia la relació entre les poblacions humanes i el seu entorn vegetal.Moltes plantes —explica Albert Naya al blog del CREAF— són usades per les seves propietats i utilitats, especialment alimentàries i mèdiques. Un estudi publicat a la revisa Trends in Plant Science, en el que hi ha participat entre altres Josep Peñuelas (investigador del CSIC al CREAF), planteja un nou mètode per aprofitar millor més plantes i més propietats de cada una d’elles, alhora que potenciar la recerca i la conservació en biodiversitat vegetal.La ‘convergència etnobotànica’ pretén aprofitar el coneixement de les societats humanes per agrupar les plantes que tinguin usos similars i detectar-ne de nous. Sovint, les plantes que presenten característiques semblants entre elles són les que també es fan servir amb una finalitat similar. Aquestes coincidències en usos i característiques poden ser interpretades des d’un punt de vista de les relacions evolutives i de parentiu entre els diferents grups de plantes. D’aquesta manera, s’haurien de poder trobar nous vegetals útils pel benestar humà.Podeu llegir més en aquesta entrada que han preparat des de la Universitat de Barcelona.Garnatje T., Peñuelas J., Vallès J. (2017). «Ethnobotany, Phylogeny, and ‘Omics’ for Human Health and Food Security», Trends in Plant Science, 22 (03), 187-191. DOI: 10.1016/j.tplants.2017.01.001