L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha presentat aquest dimecres a Món Sant Benet una nova plataforma web d'intercanvi de coneixements i experiències en matèria de gestió de residus. La web www.residusrecursos.cat va dirigida als tècnics municipals amb l'objectiu de donar-los eines per poder assolir els objectius fixats per la Comissió Europea de cara el 2020 en relació a la recollida de residus. La plataforma, que és viva, compta a hores d'ara amb una cinquantena d'experiències de bones pràctiques de recollida selectiva validades per especialistes. En el seu discurs, el director de l'ARC, Josep Maria Tost, ha recordat que l'objectiu que fixa Europa per al 2020 és arribar al 50% de recollida selectiva i creu que "no és temps per als covards, ja que només tenim dos anys per implementar millores".L'eina www.residusrecursos.cat s'ha presentat durant la Jornada tècnica sobre el compromís local per a la millora de la gestió de residus, que s'ha celebrat aquest dimecres a Món Sant Benet. La plataforma web posa a disposició dels tècnics municipals eines útils per assolir els objectius fixats en matèria de gestió de residus. Així, els tècnics podran trobar-hi una cinquantena d'iniciatives de bones pràctiques on hi ha fitxes detallades de cada acció, així com també aspectes de caràcter econòmic, indicadors de seguiment, amenaces que els consistoris es poden trobar en la implementació de l'acció o les dades de contacte dels tècnics municipals que ha implementat cada actuació.Segons el director de l'ARC, Josep Maria Tost, la jornada d'aquest dimecres, que també compta amb conferències sobre casos concrets, és el primer pas per avançar cap a un canvi de model de recollida i "anar cap a models més eficients". Per Tost, "hem de sortir de la comoditat perquè no hi haurà cap veí que ens digui que vol fer la recollida porta a porta". El director de l'ARC ha assegurat que els anys 2017 i 2018 "són tan claus com les accions que es van fer als anys noranta, quan es va començar a implementar la recollida selectiva". De fet, Tost creu que "no és temps per a covards perquè només tenim dos anys, ja que les coses es paren per les eleccions i arribem perillosament al 2019".Una altra de les qüestions que preocupa als municipis és l'increment del cànon de residus municipals a la deixalleria, que passarà de 15 a 40 euros per tona.La jornada d'aquest dimecres és el pas previ al gran acte que està previst fer a finals del mes de juny, quan es presentarà el 'Compromís local per a la gestió dels residus'. Mitjançant l'adhesió al compromís, els ens locals es comprometran a fixar objectius en matèria de prevenció i recollida selectiva de residus, i a definir les actuacions que han de permetre el seu assoliment. A més, hauran de preveure els recursos necessaris per a cada actuació i el període previst per a la seva implementació, així com els indicadors de seguiment. "L'objectiu és cercar el compromís polític de de la societat catalana a favor d'una millora de la gestió dels residus", ha assegurat Tost.Les últimes dades publicades sobre la recollida selectiva al conjunt de Catalunya referents al 2015 revelen que, del total de residus municipals que es van generar (3,7 milions de tones), es van recollir selectivament el 39% (1,4 milions de tones). Tost ha explicat que hi ha territoris que ja han assolit l'excel·lència, com és el cas de la comarca d'Osona, on la recollida selectiva ja supera el 60%, però n'hi ha d'altres que es troben a la cua amb nivells de recollida que no superen el 20%. Per això, Tost considera que "cal anar cap a models més eficients, trencar l'anonimat, innovar en la fiscalitat i donar noves eines als Ajuntaments".Segons Tost, el tema de la recollida selectiva, "ja no és una qüestió d'estètica, sinó que estem parlant de recursos". "En aquest país 1,5 milions de tones van a l'abocador cada any i 600.000 residus es cremen. Per això, hem de ser capaços d'aprofitar al màxim les matèries primeres per entrar al cicle econòmic en un escenari de creixement de població i d'escassetat de recursos", ha apuntat Tost, que considera que "aquesta acció mínima que puguem fer des de Navarcles, Sant Fruitós o Barcelona és clau per garantir els recursos per a la nostra economia".