En una entrevista realitzada per sicom.cat , Gabriel Borràs hi manifesta que per adaptar Catalunya al canvi climàtic «cal reduir massa forestal».Escolteu l'entrevista, de gran interès:L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l’organisme de la Generalitat de Catalunya ( depenent del departament de Territori i Sostenibilitat) que s’ocupa de desenvolupar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic a Catalunya per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d’adaptació més adequades. Així mateix, el seu paper és contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto de l’Estat. Ha elaborat l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020).