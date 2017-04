L'Associació Dia de la Terra-Catalunya organitza el cap de setmana dellaal passeig Lluís Companys i al Parc de la Ciutadella de Barcelona, una trobada que potencia la producció local, tot respectant les persones i els sistemes naturals. Enguany hi participen més de 200 artesans i més de 100 associacions i ONG d'arreu de Catalunya.La Fira per la Terra dedicarà el seu acte central (diumenge 30 d'abril a les 12 del migdia) aprevist pel mes de setembre. Aturarem durant mitja hora l'activitat de la Fira per a fer un acte amb representants de l’Assemblea Nacional de Catalunya i el Pacte Nacional pel Referèndum.Enguany a la Fira destaca també el gran, un mercat d'agricultura ecològica i de Km 0 amb parades d'agricultors i pagesos que venen directament de l'hort, i comptem amb el suport i la col·laboració de Slow Food i Ecomercats de l'Empordà. La Fira inclou 200 parades d'artesans i més de 100 associacions i ONG's que fan difusió del seu treball i activitat.La Fira inclou activitats i tallers d'energies renovables, creixement personal, teràpies alternatives, salut i ecologia. També hi trobareu conferències i tallers per a tota la família, activitats infantils i música d'arreu del món.La Fira per la Terra s'organitza per celebrar cada any el(22 d'abril). L'Associació Dia de la Terra forma part des que es va crear de la xarxa mundial(www.earthday.org).A la nostra petita TERRA i a les persones que hi vivim se’ls ha de respectar el dret a decidir, el dret a votar en un referèndum. I creiem que la nostra associació, que porta per nom Dia de la TERRA-Catalunya, no pot estar al marge de tot això, com no ho estan milers d’associacions de tota mena que han reafirmat el seu compromís, adoptat en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i que avui s’ha transformat en el Pacte Nacional pel Referèndum.Defensar el dret ciutadà a votar és un dret respectat i bàsic en tota democràcia. En ser un dret sagrat, s’ha de respectar i defensar obertament per poder resoldre problemes concrets que la nostra petita TERRA i la nostra petita SOCIETAT tenen la taula. Per això, l’associació Dia de la Terra-Catalunya considera que la Fira per la Terra s’ha d’involucrar en el Referèndum, i més quan el nostre govern ha anunciat que el convocarà durant el proper mes de setembre.Involucrar-se en el Referèndum no vol dir defensar votar sí o votar no. Això és una decisió de cada persona i allà cadascú amb la seva consciència i opinió. I tothom i totdon, de forma individual i col·lectiva, té dret i ho hem de respectar, a defensar la seva posició i fer-ne propaganda. I a la Fira ambdues posicions hi tenen cabuda.La Fira per la Terra n’és un clar exemple d’exercici del dret a decidir: les persones artesanes i les entitats participants ofereixen productes i serveis que ens permeten una opció de viure diferent, de practicar estils de vida més respectuosos amb els sistemes naturals i més solidaris amb les societats menys afavorides, creant, a la vegada, riquesa local al servei de les societats locals.Enguany també ha fet cinc anys que es va constituir la sectorial e3 de l’ANC. Naixia així, una branca de l’Assemblea Nacional Catalana, amb el nom de Sectorial d’Ecologia, Energia i Entorn de l’ANC, per posar sobre la taula el debat necessari sobre l’estat de salut ecològica de Catalunya. Us convidem a llegir i difondre el seu manifest fundacional, redactat, de forma col·laborativa, entre diverses persones amb una àmplia experiència en el camp d’allò que popularment s’anomena “medi ambient”. El manifest es pot descarregar en aquest enllaç: https://assemblea.cat/?q=node/911