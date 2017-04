La contaminació als mars a causa dels plàstics i, sobretot, dels microplàstics que entren a la cadena alimentària, és una de les qüestions que més preocupa els científics i biòlegs marins. Malgrat tot, el gran públic potser no és prou conscient de l'abast de les conseqüències que pot tenir aquest problema.Per fer-ho més proper, els promotors del projecte Sea Song Decreixement promouen activitats a la galeria Ventós de Figueres i a l'antic taller de Prim Fullà a Sant Pere Pescador, aquest dissabte i diumenge.Les activitats començaran dissabte, a partir de les 11 del matí, a la Ventós, amb una sèrie de tallers infantils on investigaran i treballaran el cicle del plàstic i la reutilització creativa. Els impartiran els artistes Amelia Burke i Jade Taylor.A la tarda es presentarà una guia pràctica i, després, hi haurà una taula rodona on participaran les biòlogues marines Alba Filella i Elena Abella i Boris Weitzmann, del. La vetllada es clourà amb música. L´endemà, l´activitat es traslladarà a l´antic taller de Prim Fullà, a tocar de la platja de Sant Pere, rebatejat com Terra Negra. De bon matí es recolliran plàstics a la platja i s´analitzaran. Al migdia, es farà una nova taula rodona que es clourà amb un dinar. També es farà un taller per aprendre a no comprar plàstic i hi haurà, novament, música.Per anar fent boca, vegeu aquest vídeo de Fabricants de Futur.