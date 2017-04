La font més important i tòxica de contaminació a la ciutat de Barcelona és el trànsit. Foto: Montserrat Escayola.



A principis del passat mes de març, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals van aprovar un acord polític per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys. Per a la Plataforma per la Qualitat de l'Aire aquest acord incompleix la legalitat, ja que allarga terminis i redueix els objectius als quals obliga la normativa europea. Europa exigeix plans quinquennals per complir la legalitat, només a Barcelona cal reduir 30% per complir amb la legalitat i amb el PMU aprovat hauria de ser l'any 2018. "Aquest acord no dóna resposta a l'ultimàtum que la Comissió Europea va donar el passat 15 de febrer per l'incompliment des del 2015 dels valors anuals màxims de NO2" segons Maria Garcia, portaveu de la Plataforma.



La Plataforma vol recordar que el 80% de les emissions de NO2 del trànsit provenen dels dièsels, remarcant que no és problema dels cotxes vells. Les organitzacions reclamen actuacions que incideixin en la reducció del volum del trànsit i per tant estiguin dirigides al parc circulant i tinguin en compte el frau de les emissions dels motors dièsel. "Barcelona és la ciutat amb més densitat de vehicles per km², el doble que Madrid i València, i més del triple que capitals com Londres, París o Berlín. La restricció anunciada als vehicles de més de 20 anys, no tindrà cap incidència en reducció de NO2, perquè la majoria són benzina i no circulen" segons Garcia.



Més de 200 ciutats europees estan aplicant mesures de restricció estructural del trànsit des de fa anys i segons la Plataforma, s'arriba tard i és inacceptable que es faci malament. Denuncien a més que l'acord polític no s'hagi presentat prèviament a la Taula de la Qualitat de l’Aire, òrgan consultiu on participen i haguessin tingut la possibilitat de qüestionar-ho. Reclamen un Pla 2018-2019 que implementi un peatge de congestió i una Zona de Baixa Emissió amb un esquema de restriccions gradual sobre el parc circulant segons una classificació de vehicles coherent amb les seves emissions reals que depèn, en aquest ordre, del combustible utilitzat (dièsels més que benzina), de la potència i tecnologia del motor i per últim, de l'any de fabricació. Qüestionen que s'utilitzi com a base la classificació de la DGT que no considera ni les emissions en condicions reals ni el frau dels motors dièsel, i demanen que es deixi de confondre a la ciutadania anomenen cotxes nets als dièsels Euro 4,5 i 6 als que la DGT està donant etiquetes ambientals. Recorden que els nous dièsels emeten de 4 a 6 vegades més NO2 que els motors de gasolina i de 4 a 20 vegades més del que marca la legalitat, i que ciutats com Londres i París ja han anunciat la prohibició dels dièsels l'any 2025 i estan aplicant restriccions fins als dièsels euro 4 en el 2019.