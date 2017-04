La 1a Setmana Sense Soroll neix amb la voluntat d’arribar a aglutinar totes aquelles iniciatives promogudes, tant en l’àmbit públic com privat, sota un mateix lema ‘Silenci si us plau’ i uns mateixos objectius, entre els quals cal destacar:— Conscienciar a la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en l’àmbit urbà, dels seus efectes, i les seves possibles solucions.— Fer veure a la ciutadania que n’és part del problema i part de la solució.— Treballar amb col·lectius específics, com els centres escolars, on el soroll pot dificultar l’aprenentatge.— Donar a conèixer, tant a la ciutadania com a les administracions, noves eines de gestió i control. Impulsar la col·laboració entre administracions, amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç.Durant aquesta setmana se celebraran tot un seguit d’activitats associades a la divulgació i la sensibilització dels problemes de la contaminació acústica, així com el seu control i les eines de gestió per poder reduir-la. Aquestes activitats es duran a terme per tot Catalunya, amb la col·laboració de tots els agents implicats: administracions, ciutadania, centres escolars o empreses relacionades.Les dates escollides per commemorar la Setmana coincideixen amb el Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll (International Noise Awareness Day – INAD), el 26 d’abril de 2017, que aquest any arribarà a la seva 22a edició, iniciativa promoguda pel Center for Hearing and Comunication, organisme no governamental dels Estats Units que té com a objectiu ajudar a gent amb sordesa.La SSS pretén donar continuïtat al Congrés Acústic de Catalunya, ACUSTI.CAT, que va tenir lloc en la seva 1a edició el 28 i 29 d’abril de 2016, amb caràcter biennal. La SSS és una iniciativa del grup organitzador del Congrés ACUSTI.CAT, amb la coordinació del Departament de Territori i Sostenibilitat.